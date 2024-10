Quer aprender a engajar nas redes? Ação gratuita chega a Curitiba

Chega a Curitiba em novembro a ação Redes de Formação em Cultura Digital, que vai selecionar 30 projetos sociais de todo o Paraná para participar de oficinas e palestras sobre como obter mais visibilidade e engajamento nas plataformas digitais. As iniciativas selecionadas receberão apoio de professores, empreendedores, estudantes, especialistas e convidados. O evento abordará temas como articulação em rede, integração, criatividade na comunicação.

As inscrições vão até o próximo domingo, 03 de novembro, e devem ser feitas neste link. Podem concorrer propostas ligadas à transformação social, cidadania, diversidade e ampliação de direitos.

Os encontros acontecem presencialmente, em Curitiba, de 13 a 16 do mesmo mês. Por isso, cada projeto selecionado receberá um auxílio de R$ 1 mil para participar.

O evento também pretende conectar diferentes iniciativas, no intuito de que elas somem forças para crescer no ambiente digital. “A ideia é colocar todo mundo numa sala, para que os próprios projetos se conversem e criem pontes entre si, o famoso ‘match’ da inovação”, brinca Louise Guima, uma das coordenadoras. “Por isso informalmente a gente chama essa ação de Tinder dos projetos sociais.”

Quem não for selecionado ou não puder estar na capital no período, tem a oportunidade de assistir às aulas remotamente. Nesse caso, as inscrições vão até o próximo dia 08, e devem ser feitas neste link.

A ação Redes de Formação em Cultura Digital é uma iniciativa da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e do Ministério da Cultura (MinC), e conta com o apoio local da UFPR, do Comitê de Cultura do Paraná, do Laboratório de Cultura Digital e da Mídia Ninja.

“Queremos criar redes de ação coletiva, possibilitando que projetos culturais, sociais e digitais ganhem força”, explica a Ivana Bentes, pró-reitora de Extensão da UFRJ. “Na edição de Curitiba, vamos integrar tecnologia, educação e inovação cidadã, promovendo trocas e desenvolvendo soluções, com participação ativa da comunidade.”

Entre os instrutores já confirmados, estão: Claudio Miceli (professor UFRJ, especialista em Inteligência Artificial), João Paulo Mehl (fundador do Terraço Verde e idealizador do Propulsão Local e do Propulsão Cultural), Miss Preta (influencer de Pinhais), Nina Da Hora (cientista da computação) e Rachel Bragatto (especialista em democracia digital, participação política e cibercultura).

Serviço

Redes de Formação em Cultura Digital – Labic Curitiba

Encontros presenciais de 13 a 16 de novembro

Abertura do evento no anfiteatro 400, na Reitoria da UFPR

Atividades no Itupava1299

Inscrições até 03 de novembro, pelo formulário

Dúvidas e Informações: labicbrasil2024@gmail.com

