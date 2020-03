Pode ser que agora seja a grande chance da figurinha de capivara aparecer nas suas conversas de celular. O departamento de Design da Universidade Federal do Paraná (UFPR) oferece a partir desta quarta-feira (4) curso de extensão em Design e Normalização de Emojis.

As aulas são gratuitas e acontecem em quatro quartas-feiras: 4, 11, 18 e 25 de março, das 18h30 às 21 horas. Para se inscrever, é preciso enviar e-mail para curso.de.emoji@gmail.com. As instruções são repassadas automaticamente.

O curso faz parte do projeto de pesquisa “Pictogramas: História, Design e Normalização”, do professor do curso de Design Gráfico Marcel Pauluk. As aulas vão abordar tanto o conteúdo técnico como, os aspectos históricos e a semiótica dos emojis.

Depois do curso, os participantes irão criar uma proposta individual de emoji, que será enviada para a empresa Unicode – responsável pela aprovação dos símbolos nas mídias sociais. Em caso de aprovação de um novo desenho, o emoji passa a estar disponível na internet até 2021.

História dos emojis

O criador dos emojis é o japonês Shigetaka Kurita em 1999, quando trabalhava na empresa NTT Docomo. Na verdade, o alfabeto de figurinhas foi inventado para um sistema que a geração mais nova nem imagina que existia, os pagers – aquele dispositivo eletrônico que só recebia mensagens escritas a partir de uma central e que precedeu os celulares, muito comuns nos anos 90.

Serviço

Curso de Extensão em Design e Normalização de Emojis

Datas: 4, 11, 18 e 25 de março, das 18h30 às 21h

Local: Departamento de Design da UFPR (Rua General Carneiro, 460 – 8° andar)

Inscrições: curso.de.emoji@gmail.com