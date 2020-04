Treze bairros de Curitiba estão sem água na manhã desta quinta-feira (16) após uma queda de energia. Segundo a Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar), os bairros afetados são: Barreirinha, Cachoeira, Abranches, Bacacheri, Boa Vista, Ahú, Atuba, Cabral, Centro Cívico, Santa Cândida, São Lourenço, Tingui e Juvevê.

A Sanepar informa que a normalização do abastecimento está prevista para início desta tarde.

Obras deixam mais bairros sem água

Uma interligação de rede pode deixar moradores do Bacacheri e do Seminário sem água também nesta quinta-feira, pelo menos até às 22h.

As interligações acontecem na Avenida Sete de Setembro, entre as ruas Dom Ático e Lindolfo Pessoa, e na Avenida Prefeito Erasto Gaertner, entre as ruas Desembargador Arthur Leme e a Gago Coutinho, no período das 8 h às 17.

Tem caixa d´água?

A Sanepar recomenda que as residências tenham uma caixa de água, conforme recomendação da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). A caixa d´água garante o abastecimento por cerca de 24 horas.

Faltou água e agora?

Quem ficar sem água podem entrar em contato com a Sanepar pelo Serviço de Atendimento ao Cliente, pelo telefone 0800 200 0115. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

