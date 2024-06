O friozão está chegando! A onda de frio que promete derrubar a temperatura em Curitiba está cada vez mais perto. Segundo o Simepar, as temperaturas mínimas desta quarta-feira (26) até o domingo (30) só tendem a diminuir. A previsão do tempo para Curitiba indica que a capital mais fria do Brasil pode ter mínima de 1ºC na madrugada deste domingo, último dia de junho.

A virada no tempo com queda brusca de temperatura chega após uma frente fria que trouxe muita chuva para Curitiba, inclusive com estragos. Depois deste “dilúvio”, é o frio que domina, inclusive trazendo geada para o extremo sul do Paraná.

Nesta quarta-feira Curitiba tem mínima de 11 e máxima de 21ºC, previsão que se repete na sexta-feira. No domingo, chega a queda brusca na temperatura. Com mínima de 1ºC e máxima de apenas 12ºC.

“A instabilidade se mantém, com algumas chuvas isoladas sobre o estado. Do norte ao leste do estado, o sol também aparece, mesmo que entre nuvens em alguns setores. Tendência para aumento na intensidade dos ventos nas próximas horas”, disse a meteorologista Lídia Mota, do Simepar.

Geada em Curitiba?

Segundo o Simepar a geada pode ocorrer no extremo sul paranaense. Em Curitiba, por enquanto, este fenômeno não se confirma apesar da previsão de frio extremo.

