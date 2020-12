As apostas para a Mega Sena da Virada podem ser feitas até as 19h da próxima quinta-feira (31), dia do sorteio. O prêmio principal estimado é de R$ 300 milhões neste ano e não acumula. Em Curitiba apostadores já se movimentam nas lotéricas, mas por volta das 14h30, no Centro, as filas eram curtas e rápidas, sem muita gente, evitando aglomeração em época de pandemia. As apostas também podem ser feitas no site da Caixa. Desde a semana passada, não há mais sorteio da Mega Sena normal. Apenas apostas na Mega da Virada estão valendo.

Em 12 anos da história da Mega da Virada, as loterias da Caixa pagaram o total de R$ 2,6 bilhões a 107 ganhadores. Cerca de um terço desse valor foi pago somente nos três últimos anos, quando a premiação superou R$ 300 milhões. Em 2020, Curitiba levou três prêmios principais da Mega Sena, em um deles o apostador embolsou mais de R$ 100 milhões.

O segurança Dirlei Rios Daniel, 51 anos, estava em uma lotérica na Alameda Dr. Muricy nesta segunda-feira. Ele fez vários jogos simples e também vai concorrer com apostas de bolão. Rios quer ajudar a família e mais gente que precisa de uma forcinha financeira. “Na Mega da Virada sempre é bom arriscar”, diz o segurança.

Ainda segundo Rios, ele já acertou seis números da Mega Sena, mas não da forma que esperava. “Sim, acertei, mas foram três números em cada bilhete”, brinca. O apostador já faturou a quadra da Mega, fez o terno da Quina, mas nada que o permitisse mudar de vida. Todo o ano ele tem uma técnica para tentar a sorte. “Guardo as apostas dos anos anteriores. Tenho alguns jogos prontos, mas também faço jogos que escolho na hora. Vamos ver este ano”, finaliza.

O sorteio do concurso nº 2.330 da Mega da Virada será realizado a partir das 20h de 31 de dezembro, nos estúdios da TV Globo, em São Paulo.

Segundo a Caixa, a Mega da Virada é o sorteio mais popular entre os brasileiros. Nos concursos especiais o prêmio não acumula, e caso não haja acertador na faixa principal de seis dezenas da Mega da Virada, o valor é pago aos ganhadores de cinco acertos, e assim por diante, conforme as faixas de premiação. Porém, devido ao aumento de apostas para tentar a chance no grande prêmio, tal fato nunca aconteceu, e até agora houve sempre pelo menos dois acertadores das seis dezenas.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, a Mega da Virada é o sorteio mais popular entre os brasileiros. Foto: Lineu Filho/Tribuna do Paraná.

Os jogos de bolão têm sido um trunfo dos brasileiros para aumentar as chances de ganhar. De acordo com a Caixa, fazer uma maior quantidade de jogos, ou jogar mais números, de acordo com as estatísticas das loterias, multiplica em sete vezes a chance de acertar o prêmio principal. Isso se o apostador fizer um bilhete da Mega com sete números ao invés de um jogo simples com seis números. Isso inclui o bolão.

Ao juntar os amigos, colegas do trabalho ou familiares para formar um grupo, ao ser registrada no sistema, a aposta gera um recibo de cota para cada participante que, em caso de premiação, poderá resgatar a sua parte do prêmio individualmente. Ou seja, os apostadores não ficam dependendo de um único bilhete.