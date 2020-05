A pandemia do novo coronavírus abriu a possibilidade das pessoas procurarem uma nova forma de trabalho. A partir de segunda-feira (25), artesãos de Curitiba irão promover capacitações on-line, dando dicas de fotografia, gestão empresarial, emprego após os 50 anos e até presentes para o Dia dos Namorados. A ação é promovida pelo Liceu de Ofícios Criativos e para acompanhar, basta entrar no Facebook da prefeitura de Curitiba. Os cursos são gratuitos.

A programação começa às 11 horas de segunda, com a palestra “Transição de carreira e empreender após os 50”. A responsável vai ser Irene Lopes, fundadora da Temática Escola Empreendedores. No dia seguinte, às 18 horas vai ser a vez de Verônica Esteves, consultora e proprietária da empresa Marketeria Retail,com a palestra “Gestão Empresarial”.

Dia dos Namorados

Na quarta-feira (27), estão agendadas duas capacitações. Às 14 horas, a produtora de eventos Fernanda Magalhães participa do workshop “Aprenda a fazer um box surpresa Dia dos Namorados”. Já às 18 horas, ocorre a palestra “Organize-se para viver e trabalhar melhor”, com a advogada Karina Sant’Anna, especialista em organização de ambientes.

Na quinta-feira (28), a programação vai contar com a palestra “Tomada de Decisão”, às 18 horas, no comando de Andrea Cristina Carvalho. A especialista vai retratar que a tomada de decisão é um processo necessário para dar resposta a um problema. No último dia do evento, será a vez da fotografia. Às 14 horas, workshop com o fotógrafo e professor Michel Willian, profissional com 30 anos de atuação.

