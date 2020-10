Um acidente gravíssimo na noite deste domingo (25), na BR-277, trecho de São José dos Pinhais, deixou quatro pessoas mortas e uma ferida. Uma caminhonete Blazer bateu na traseira de um caminhão que estava parado em uma fila na pista da direita. O acidente ocorreu às 21h30, no quilômetro 63 da via sentido litoral.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o sobrevivente do acidente é um adolescente que foi encaminhado com urgência ao hospital Cajuru, em Curitiba. A vítimas fatais são duas pessoas do sexo masculino e outras duas do sexo feminino.

Fila para pesagem

Segundo a PRF, o caminhão estava parado na pista da direita porque havia outro acidente no quilômetro 60, que gerou congestionamento. O trecho estava sinalizado.

O motorista do caminhão, que estava carregado com madeira e a caminho do Porto de Paranaguá, não se feriu.

