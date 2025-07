Quase sem rede de esgoto, cidade perto de Curitiba terá 99% de cobertura em 8 anos

A cidade de Cerro Azul, a 85 km de Curitiba, receberá a ampliação da sua rede de esgoto pelos próximos oito anos, chegando a 90% de cobertura até 2033. Atualmente, apenas 2% da cidade conta com o sistema de saneamento básico. Estas obras serão executadas pela Ambiental Paraná, empresa do grupo Aegea Saneamento — líder do setor privado de saneamento no Brasil, em parceria público privada com a Sanepar.

Desde janeiro de 2024, a companhia opera os serviços de coleta e tratamento de esgoto em 16 municípios da região Centro-Litoral do estado, incluindo Cerro Azul, e desde 2025, também em outras 36 cidades paranaenses.

A ampliação de cobertura do município ocorrerá em três etapas: a primeira, em 2026, será executada pela Sanepar, com previsão de aumento da rede para 20%; a segunda, em 2028, será efetuada pela Ambiental Paraná, com estimativa de 70%; e a terceira e última etapa, em 2033, alcançará a meta de 90% de abrangência.

Para chegar nestes 90% de cobertura, as obras vão incluir na cidade aproximadamente 34 quilômetros de nova rede coletora, além de outros componentes essenciais para o funcionamento do sistema, como:

Cerca de 2 quilômetros de coletores tronco/interceptor , que receberão os efluentes das elevatórias de esgoto até as Estações de Tratamento (ETEs);

, que receberão os efluentes das elevatórias de esgoto até as Estações de Tratamento (ETEs); Aproximadamente 3 quilômetros de linha de recalque , responsável por transportar o esgoto bombeado pelas estações elevatórias, superando desníveis do terreno;

, responsável por transportar o esgoto bombeado pelas estações elevatórias, superando desníveis do terreno; Estações elevatórias de esgoto , que impulsionarão os resíduos até as ETEs; e

, que impulsionarão os resíduos até as ETEs; e Ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) de Cerro Azul, que passará de cinco para 15 litros de vazão por segundo.

Além da infraestrutura, a Ambiental Paraná promoverá junto à comunidade ações sociais e programas de educação ambiental no município, tais como:

De Olho no Óleo: ensina a transformar óleo de cozinha usado em sabão, oferecendo oportunidade de renda extra; e

ensina a transformar óleo de cozinha usado em sabão, oferecendo oportunidade de renda extra; e Curso de Preparação de Encanadores: capacita moradores para realizar interligações de ramais prediais e atuar em pequenos negócios da área.

Também serão realizadas ações ambientais, como porta a porta, com visitas domiciliares para sensibilização dos moradores sobre a importância em realizar a conexão à rede coletora de esgoto. Outro destaque é o curso para formação de agentes socioambientais, com foco em capacitar facilitadores comunitários como multiplicadores de informações sobre saúde, meio ambiente e desenvolvimento sustentável.

Essas iniciativas têm o objetivo de informar a comunidade sobre as oportunidades de crescimento que o saneamento básico proporciona à região, com impactos na qualidade de vida, a partir da redução dos gastos com saúde e a melhora no rendimento escolar, além da valorização imobiliária e da expansão econômica.

As informações foram apresentadas pela diretora-presidente da Ambiental Paraná, Priscila Marchini, ao vice-prefeito de Cerro Azul, Jonas Carlos Dias, e os Secretários de Governo, Gerson Jaquetti, de Administração, José paulo Bitencourt, e de Meio Ambiente (além de Vereador presidente da Câmara), Rogério Godoi.

Para Priscila Marchini, a obra é sinônimo de saúde, educação e desenvolvimento para a cidade. “Essa ampliação é um marco positivo para a história de Cerro Azul. Dentre tantas evoluções que um município precisa passar para evoluir, o saneamento básico é um dos mais importantes deles. Estamos muito felizes em fazer parte dessa transformação e estamos preparados para atender a população”, afirmou.

As obras fazem parte de um investimento de aproximadamente R$ 2 bilhões, que a Ambiental Paraná realizará nos próximos anos na gestão do esgotamento sanitário de 52 municípios do Paraná, em parceria com a Sanepar.

Para o prefeito de Cerro Azul, Edinho do Baiano, como é conhecido, a ampliação é um marco na história da cidade. “Esse é um momento histórico para a nossa cidade. Estamos falando de um projeto que vai transformar a realidade de Cerro Azul, levando o sistema de esgoto de apenas 2% para 90% de cobertura até 2033. É um avanço gigantesco na área da saúde, da qualidade de vida e também do desenvolvimento urbano. As obras serão feitas por etapas, com investimento pesado em infraestrutura e, além disso, teremos ações sociais e cursos de capacitação para a nossa população. Isso significa mais oportunidade, mais renda, mais dignidade para as famílias cerro-azulenses. Um passo importante que reforça o nosso compromisso com o futuro de Cerro Azul e com o bem-estar de cada cidadão”, afirma.

A Ambiental Paraná é uma empresa da Aegea Saneamento, líder no setor privado de saneamento básico no Brasil, e responsável, desde janeiro de 2024, pela operação dos serviços de coleta e tratamento de esgoto, incluindo as atividades de execução de obras, operação, manutenção, ampliações, melhorias e implantações em 52 cidades do estado, por meio da Parceria Público Privada com a Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar).

Ela é responsável pelo atendimento de 16 municípios da região Centro-Litoral do Paraná e por outros 36 municípios da região Centro-Leste. Ao lado da Sanepar, a Ambiental Paraná atuará promovendo o acesso à coleta e tratamento de esgoto de 90% da população das duas regiões, beneficiando mais de 800 mil pessoas até 2033.