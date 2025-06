Cidade da região de Curitiba recebe asfalto pela 1ª vez na sua história

Pela primeira vez em sua história, as ruas de Doutor Ulysses, na Região Metropolitana de Curitiba, estão prestes a conhecer o asfalto. Uma obra aguardada por décadas, a pavimentação da PR-092, principal via de acesso ao município, finalmente saiu do papel e promete revolucionar a vida dos cerca de 5,6 mil moradores, além de impulsionar o desenvolvimento econômico local.

O investimento do Governo do Paraná, de R$ 56,9 milhões, vai pavimentar 11,95 quilômetros da estrada que liga Doutor Ulysses a Cerro Azul, munícipio do qual a cidade fazia parte antes de sua emancipação, na década de 1990. Com previsão de conclusão em 2026, a obra já apresenta 4% de avanço, com equipes trabalhando em frentes simultâneas de retirada da vegetação – cerca de 40% concluída – para o alargamento da pista, que terá duas faixas de 3,5 metros e acostamento de 1,3 metro, totalizando 11 metros de largura.

Além da supressão, o projeto de drenagem está em execução, com a implantação de bueiros tubulares de concreto. “Esta fase deve durar mais 30 ou 40 dias. Em seguida, começamos com a terraplanagem para, depois, partir para as camadas estruturais do pavimento”, explicou Maycon Moura, engenheiro do Departamento de Estradas de Rodagem (DER/PR) responsável pela fiscalização da obra.

A rodovia será construída com padrões técnicos rigorosos, utilizando um pavimento semirrígido de quatro camadas – reforço do subleito, base e sub-base em solo cimento, camada dupla de ligante asfáltico e revestimento em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ).

Essa composição garante resistência e durabilidade à estrada. Moura acrescenta que “ainda estão previstas defensas metálicas, sinalização e uma série de outros elementos que vão dar muito mais segurança ao trecho e melhorar a vida de quem trafega aqui diariamente.”

Uma nova era

A chegada do asfalto é vista pelos moradores como a materialização de um sonho que promete acabar com as dificuldades diárias de locomoção e impulsionar a economia local, atualmente dependente da extração madeireira e do cultivo de poncã.

Air de Souza Filho, proprietário de um supermercado na cidade, expressa a expectativa: “A esperança é que a cidade cresça. Hoje o comércio local tem muita dificuldade com fornecedores. Os caminhões também têm um custo alto de manutenção. Com o asfalto, a tendência é que tudo mude”.

A pavimentação também trará alívio para o acesso a serviços públicos essenciais. Estudantes que utilizam a estrada diariamente para ir à escola e pacientes que precisam se deslocar para outros municípios em busca de atendimento médico urgente serão diretamente beneficiados.

A professora Maria Otília Alves destaca a importância para a educação: “Tem muitas crianças que vêm de ônibus de outras localidades para estudar aqui e, quando chove, perdem aula porque não tem como passar pela estrada de terra. Com o asfalto, o aprendizado delas não será mais prejudicado”.

Antonio Correia de Lima, motorista de transporte escolar há 15 anos, conhece bem os desafios da estrada de terra. “A estrada de terra é sempre assim: você arruma hoje, amanhã já estraga. Com o asfalto vai melhorar tudo. Manutenção do veículo, segurança das crianças, tudo”, relata. A incredulidade de anos de promessas não cumpridas dá lugar à esperança: “Agora que a gente viu as máquinas trabalhando, dá para acreditar”, completa.

Para a servidora municipal Zilda Alpes, nascida em Doutor Ulysses, a pavimentação da PR-092 é um marco. “Há muito tempo ouvimos promessas, mas agora saiu do papel. Vai melhorar muito em todos os aspectos, seja na saúde ou na educação, até a manutenção dos carros. Vai valer a pena”, afirmou à Agência Estadual de Notícias.