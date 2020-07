O tempo deve seguir fechado e instável em Curitiba e região ao longo desta quarta-feira (29). Uma frente fria que chegou de Santa Catarina, ainda na noite de terça-feira (28) com chuva e ventos fortes, trouxe a instabilidade e chuvas estão previstas em vários horários do dia. De acordo com o Instituto Simepar, as temperaturas também não se elevam e variam pouco. A máxima prevista para a capital é de 14º C. No Litoral, a previsão é semelhante. Esfria e as pancadas de chuva devem ocorrer durante todo o dia.

De acordo com a meteorologia, em Curitiba, nesta quarta-feira, as temperaturas devem variar entre 8º C e 14º C. Conforme aponta o Simepar, o frio e o céu fechado devem permanecer na região de Curitiba pelo menos até a sexta-feira (31), sendo que o frio mais intenso deve ocorrer na quinta-feira (30), quando a máxima não deve passar dos 12º C.

Litoral

Nas praias, a mesma instabilidade da capital também deve permanecer até a sexta-feira. Segundo o Simepar, já nesta quarta, em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, a variação térmica deve variar entre 11º C e 15º C. Na quinta-feira, as temperaturas devem subir um pouco mais, chegando a máxima de 14º C. Na sexta, a previsão é de máximas girando em torno dos 19º C.