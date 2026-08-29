Quando Curitiba vai instalar a segunda estação-tubo da Praça Eufrásio Correia?

A instalação da segunda estação-tubo da Praça Eufrásio Correia, no Centro de Curitiba, ainda não tem nova data definida. A colocação da estrutura havia sido suspensa pela Prefeitura na última quinta-feira (27), por questões técnicas que não foram detalhadas pelo município.

Inicialmente, a Prefeitura havia informado que a instalação ocorreria na segunda-feira (31). A operação logística, porém, só será realizada após a definição de uma nova data entre a empresa responsável pelas obras do Lote 2.3 do BRT Leste/Oeste e os órgãos municipais envolvidos na operação.

A primeira estação-tubo, no sentido Rodoferroviária, foi instalada durante a noite, em julho. Segundo a Prefeitura, a operação envolve o transporte do chassi e de peças complementares da estrutura, que, juntos, pesam 44 toneladas e têm 91 metros de comprimento. O trajeto começa no limite de Curitiba com Campo Magro.

Para chegar ao ponto de instalação, o comboio passa pelo Contorno Norte, pela Linha Verde e por bairros como Jardim Botânico e Capão da Imbuia. Depois, segue pela Avenida Presidente Affonso Camargo até entrar na canaleta em direção à Praça Eufrásio Correia.

Quando deve ficar pronto?

A nova estação faz parte das obras do BRT Leste/Oeste, cuja operação está prevista para começar em 2027. O Lote 2.3, responsável pelas intervenções na Região Central, começou a ser executado no fim de 2025, com frentes de trabalho nas avenidas Sete de Setembro e Presidente Affonso Camargo. A conclusão do lote está prevista para janeiro de 2027.

Ao todo, o projeto do novo BRT foi dividido em sete lotes urbanísticos e viários. As entregas ocorrem de forma gradual para reduzir os impactos das obras no trânsito da cidade. A implantação do novo Ligeirão, que utilizará ônibus biarticulados elétricos, terá testes operacionais por trechos conforme os lotes forem concluídos. A operação integral também está prevista para 2027.

A nova rota ligará o CIC a Pinhais e terá apenas 11 paradas estratégicas ao longo do percurso. O número é menor do que o da linha paradora tradicional, que atende todas as estações-tubo do trajeto, permitindo reduzir o tempo de viagem.