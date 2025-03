Qual o bairro mais valorizado por tamanho de imóvel em Curitiba?

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um levantamento realizado pela Loft, empresa de tecnologia e serviços financeiros para imobiliárias, mostra que os bairros Batel, Alto da Gloria e Mossunguê possuem os imóveis mais valorizados na faixa entre 30m2 e 65m2 em Curitiba. Já acima dos 125m2, os campeões são Mossunguê, Batel e Campo Comprido.

Na faixa dos imóveis entre 30m2 e 65m2, o tíquete médio dos imóveis anunciados no Batel é de quase R$ 741 mil (o valor mais alto). Na faixa dos imóveis acima dos 125m2, Mossunguê é o que possui o maior tíquete médio (R$ 3,6 milhões).

Os dados, referentes a fevereiro deste ano, foram levantados a partir dos anúncios das principais plataformas digitais que operam na cidade. Ao todo, foram analisados 11.842 anúncios ativos para venda na capital paranaense.

“O mercado imobiliário é muito regionalizado. Os bairros têm características diferentes, com variados tipos de imóveis e valores. Isso é interessante para quem está procurando um novo lar”, afirma o gerente de dados da Loft, Fábio Takahashi.

“Mas chama a atenção que Batel e Mossunguê estão entre os bairros mais valorizados em quase todas as faixas de tamanho. São locais com ótima localização e infraestrutura, com grande competitividade pelas opções”, afirma o gerente da Loft.

Entre esses bairros mais valorizados, houve pouca variação de preço em relação a janeiro, mês anterior. O maior aumento ocorreu em Campina do Siqueira (aumento de 0,6%, para os imóveis acima de 125m2). Veja os dados completos abaixo.

“O levantamento pode ajudar também os corretores e imobiliárias a terem uma visão mais detalhada dentro dos bairros, ajudando ainda mais seus clientes”, afirma Takahashi.

Bairros mais valorizados (em fevereiro 25, em R$) –- imóveis de até 30m2

Bairro Tíquete médio Variação % para o mês anterior MOSSUNGUÊ 375.454 0.2 PORTÂO 333.481 0.1 MERCÊS 329.783 -0.1 CENTRO 326.543 0.1 ÁGUA VERDE 324.978 0.0

Bairros mais valorizados (em fevereiro 25, em R$) – imóveis entre 30m2 e 65m2

Bairro Tíquete médio Variação % para o mês anterior BATEL 740.913 -0.1 ALTO DA GLÓRIA 651.979 -0.1 MOSSUNGUÊ 641.736 0.0 JUVEVÊ 604.258 0.3 BIGORRILHO 559.284 -0.1 MERCÊS 555.000 0.5

Bairros mais valorizados (em fevereiro 25, em R$) – imóveis entre 65m2 e 100m2

Bairro Tíquete médio Variação % para o mês anterior BATEL 1.111.950 -0.1 MOSSUNGUÊ 1.054.733 0.5 AHU 998.239 0.2 JUVEVÊ 946.071 0.0 BIGORRILHO 935.453 0.1 CABRAL 932.162 0.0

Bairros mais valorizados (em fevereiro 25, em R$) – imóveis entre 100m2 e 125m2

Bairros mais valorizados (em fevereiro 25, em R$) – imóveis acima de 125m2

Bairro Tíquete médio Variação % para o mês anterior MOSSUNGUÊ 3.630.663 0.2% BATEL 3.436.075 0.4% CAMPO COMPRIDO 3.084.146 -0.1% BIGORRILHO 2.894.705 -0.1% CAMPINA DO SIQUEIRA 2.740.927 0.6% CABRAL 2.702.194 0.0

Fonte: Loft. com base nos dados dos anúncios nas principais plataformas digitais na cidade; com ao menos 10 anúncios ativos em fevereiro de 2025