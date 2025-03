Paraná tem alerta de tempestade nesta sexta com avanço de frente fria

O Paraná tem alerta de tempestades para esta sexta-feira (27). O aviso de fortes chuvas, rajadas de vento e raios vale para todas as regiões do estado. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), isso ocorre devido à uma frente fria que se organiza e avança pelo Sul do Brasil.

No início da tarde de sexta, as áreas de maior instabilidade avançam do sul para o norte paranaense, intensificando o transporte de calor e umidade. Com isso, o risco de tempestades aumenta.

“Essa mudança avança de forma rápida, no noroeste e oeste do Paraná principalmente”, explica o meteorologista do Simepar Lizandro Jacóbsen.

Tempestade pode atingir Curitiba nesta sexta?

Jacóbsen também comenta como fica a situação em Curitiba e região. “Em Curitiba, Região Metropolitana e Litoral a chuva chega no início da noite, com menor severidade. Entre sudoeste e centro sul também estão previstos temporais a partir da tarde”, completa o meteorologista.

Depois do temporal, o fim de semana terá predomínio de sol até a chegada da segunda frente fria, prevista para segunda-feira (31). “É uma característica da frente fria, que é uma zona de separação entre duas massas de ar, uma de ar frio e outra de ar quente. Ela provoca redução da temperatura, aumento da nebulosidade, vendavais e temporais”, conta o meteorologista do Simepar Reinaldo Kneib.

