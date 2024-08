Quadrilha especializada em roubo de celulares em Curitiba e RMC é alvo da polícia

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) apreendeu 11 celulares durante cumprimento de mandados de busca e apreensão nesta terça-feira (13). A ação visa desarticular uma organização criminosa especializada em furtos, roubos e receptações de celulares.

A ação foi deflagrada simultaneamente em Curitiba, Fazenda Rio Grande e em Morretes, realizada em residências e endereços ligados aos investigados.

A investigação teve início após a análise em um celular apreendido durante uma operação em outubro de 2023.

“Com base nesta extração de celular, foram identificadas algumas pessoas que furtavam e roubavam celulares, e outros que receptavam”, explica o delegado da PCPR, João Marcelo Renk.

Os investigados poderão responder por receptação, furto, roubo e organização criminosa.

