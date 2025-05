Quadrilha é presa com 28 celulares roubados no Curitiba Country Festival

Uma quadrilha especializada de São Paulo foi presa em um hotel no Centro de Curitiba no sábado (24). Com eles, foram recuperados 28 celulares que foram furtados no Country Festival, show ocorrido em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

Segundo a Polícia Militar, durante um patrulhamento de rotina pelo centro, a viatura foi abordada por uma vítima, que informou que teve seu celular furtado em show sertanejo no Expotrade. No rastreamento do aparelho, foi informado que o equipamento estava em um hotel nas proximidades da Reitoria na Universidade Federal do Paraná.

No local, os policiais localizaram um quarto com seis pessoas, que tinham chegado poucos minutos antes ao hotel. Durante a abordagem, eles deram diversas versões diferentes sobre o local que estavam antes de retornar ao hotel, e na revista ao quarto, foram apreendidos 28 celulares. Todos foram presos e encaminhados para a Central de Flagrantes de Curitiba.

As seis pessoas presas, três homens e três mulheres, são suspeitas de integrarem uma quadrilha de São Paulo especializada em furtos e roubos em shows.

“Nós desmantelamos uma quadrilha e apreendemos em torno de 28 celulares furtados. Quem teve seu celular furtado ou roubado durante o show, compareça na Central de Flagrantes de Curitiba, para fazer a identificação dos seus aparelhos para que possamos devolver os bens furtados para a sociedade”, afirmou o soldado Vinícius Lelis Pereira.

As vítimas furtadas ou roubadas podem comparecer neste domingo (25) na Central de Flagrantes de Curitiba (Avenida Presidente Wenceslau Braz, 3986). A Polícia Civil do Paraná (PCPR) orienta que as vítimas registrem um boletim de ocorrência (BO) na delegacia mais próxima ou pelo site da Polícia Civil do Paraná.

Uma orientação da PCPR é informar o IMEI do aparelho no momento da confecção do BO. O IMEI pode ser localizado na caixa do aparelho, na nota fiscal ou nos dados da conta do Google ou do IOS vinculada.