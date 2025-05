Sete estações-tubo serão desativados nesta segunda-feira

Sete estações-tubo serão reformadas a partir de segunda-feira (26) em Curitiba, e seis delas irão impactar diretamente no usuário do transporte coletivo. Os passageiros precisam ficar atentos, pois alguns pontos ficarão desativados integralmente.

A estação-tubo Passeio Público (sentido Capão Raso) terá desativação parcial no período de 26 de maio a 14 de junho. A estação poderá ser acessada normalmente, mas é preciso atenção nos locais de embarque e desembarque.

Já a estação-tubo Antônio Lago (sentido Capão Raso) terá desativação total no até o dia 07 de junho. Os passageiros podem utilizar as estações Fernando Noronha ou Terminal Boa Vista.

A estação-tubo Moysés Marcondes ( sentido Capão Raso) terá desativação total até 07 de junho. Os passageiros podem utilizar as estações-tubo Bom Jesus ou Constantino Marochi.

A estação-tubo Eucaliptos ( sentido Sítio Cercado) terá desativação total até o dia 07 de junho. Os passageiros poderão utilizar as estações-tubo Nova Europa ou Euclides da Cunha.

A João Viana Seiler (sentido Centro) desativação total até 07 de junho. Os passageiros poderão utilizar as estações-tubo TRE ou Conselheiro Dantas.

Na estação-tubo Euclides da Cunha (sentido Boqueirão) desativação total até 07 de junho. Os passageiros poderão utilizar as estações-tubo Erico Veríssimo ou Eucaliptos. Por fim, estação-tubo Hipólito da Costa (sentido Hauer) desativação total no período de 26 de maio até 07 de junho. Os passageiros poderão utilizar as estações-tubo Cel. Luiz José dos Santos ou Passarela.

A reforma das estações-tubo prevê a substituição de elementos estruturais metálicos do piso com excesso de corrosão e troca do piso naval, borrachas do piso, além da realocação da catraca da entrada para melhor acessibilidade. A ideia é oferecer estações-tubo modernizadas e com mais conforto para os passageiros.