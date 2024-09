PSS de professores é neste fim de semana no Paraná; Vagas, salários e locais de provas

Neste domingo (29) a partir de 12h, serão aplicadas as provas do Processo Seletivo Simplificado (PSS) para professores na rede estadual de ensino. O processo seletivo terá uma prova objetiva, de caráter classificatório e eliminatório, além de provas de títulos e prática, que envolve um plano de aula, ambas classificatórias. Os candidatos devem chegar com duas horas de antecedência do início das provas, que acontecem em 30 municípios do Estado.

As vagas para os professores são de até 40 horas semanais e a remuneração pode chegar a R$ 6.158,04 (incluindo gratificação e vale-transporte). Também serão ofertadas vagas para Professor de Apoio à Comunicação Alternativa (PAC) e Professor de Apoio Educacional Especializado (PAEE).

O Edital nº 73/2024 valerá para 2025 e poderá ser prorrogado para 2026. O PSS pode preencher até 30 mil vagas ao longo de sua vigência.

Para consultar os locais de prova AQUI.