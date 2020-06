A Praça 29 de Março, no bairro Mercês, recebeu nesta segunda-feira (22) cruzes de um protesto pelo avanço da covid-19 em Curitiba. O ato é uma crítica à gestão do prefeito Rafael Greca, com cartazes com frases “Covidão do Greca shopping aberto pode”, “Covidão do Greca ônibus lotado pode”, Covidão do Greca onde estão nossos leitos de hospitais” e “Covidão do Greca igreja não pode”.

No boletim epidemiológico de domingo (21), Curitiba voltou a bater recorde de mortes em um final de semana. Somando os três óbitos de sábado com as sete mortes de domingo, a capital chega aos assustadores 109 óbitos pela covid-19 desde o início da pandemia. Ainda no fim de semana, foram 51 novos casos, chegando a um total de 2.885 desde a primeira contaminação.

Cruzes em protesto na Praça 29 de Março pelo avanço da covid-19 em Curitiba. Foto: Lineu Filho / Tribuna do Paraná Cruzes em protesto na Praça 29 de Março pelo avanço da covid-19 em Curitiba. Foto: Lineu Filho / Tribuna do Paraná Cruzes em protesto na Praça 29 de Março pelo avanço da covid-19 em Curitiba. Foto: Lineu Filho / Tribuna do Paraná Cruzes em protesto na Praça 29 de Março pelo avanço da covid-19 em Curitiba. Foto: Lineu Filho / Tribuna do Paraná

Sábado (20), a taxa de ocupação das 223 UTIs do SUS exclusivas para covid-19 em Curitiba era de 74% – todos aqueles que deram entrada no internamento com sintomas de síndromes respiratórias agudas graves vão para leitos exclusivos covid-19 e não apenas os com casos confirmados.

Um dos pontos de mais preocupação em Curitiba e região metropolitana é a lotação dos ônibus. Para tentar controlar este problema, o governador Ratinho Jr assinou sexta-feira (19) decreto em que o horário do comércio fica definido das 10h às 16h. Os shoppings deverão abrir durante a semana das 12h às 20h, com proibição de abertura aos sábados e domingos. Além disso, a partir desta segunda os trabalhadores de hospitais têm preferência no embarque de ônibus.

