Neste sábado (17), 16h, no Colégio Esperança, será realizada a formatura das 13 participantes do primeiro Curso Profissionalizante de Diaristas organizado pelo projeto SOS Vila Torres. O curso foi ministrado por profissionais da saúde do Posto Capanema exclusivamente para moradoras da região, em Curitiba, e visa gerar renda para as pessoas que estão desempregadas e não tem uma educação formal.

A iniciativa conta com apoio da Província Marista Brasil Centro-Sul e de Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), que fará a emissão do certificado de formatura. O curso conta com a coordenação do Grupo Carisma (Jesuítas, Maristas, Vicentinas, Bernardinas, Redentoristas e Bom Jesus-Franciscano).

Sobre o SOS Vila Torres

O SOS Vila Torres teve início em março, com o objetivo de atender às principais necessidades da comunidade, especialmente neste momento de pandemia. A campanha continua recebendo doações e quem quiser pode levar sua contribuição na Capela Nossa Senhora Aparecida, que fica na frente Rua Guabirotuba, 770, Vila Torres, Curitiba.

As informações para saber mais sobre o projeto e colaborar com doações financeiras podem ser encontradas em: http://conteudo.marista.org.br/vila-torres.

