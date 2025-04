Projeto oferece aulas de barismo gratuitamente para mães em Curitiba

Em Curitiba, o projeto Ma.Mo.Ca – Mães Movidas a Café oferece a mães em situação de vulnerabilidade social a oportunidade de recomeçar por meio da capacitação profissional. A iniciativa promove formação gratuita em barismo, com o objetivo de inseri-las no mercado de trabalho por meio de parcerias com cafeterias da cidade.

“O objetivo do Ma.Mo.Ca é conectar as duas pontas: oferecer formação e especialização para mulheres que precisam retornar ao mercado de trabalho e atender à demanda das cafeterias por mão de obra qualificada, especialmente com conhecimento sobre café especial”, explica Estela Cotes, idealizadora do projeto.

Nas primeiras semanas, as aulas são voltadas ao autoconhecimento e ao acolhimento, com foco em identificar habilidades e desenvolver competências socioemocionais (soft skills). A partir da segunda semana, o conteúdo passa a abordar práticas relacionadas ao universo do café, como tipos de grãos e métodos de preparo, além de técnicas de atendimento ao cliente. Na etapa final, as participantes realizam um estágio prático em uma das cafeterias parceiras.

Foto: Reprodução | ma.mo.ca

Histórico do projeto

Estela começou a planejar o Ma.Mo.Ca em 2020. Com o apoio da Prefeitura de Curitiba e de cafeterias locais, a primeira turma foi formada em 2024, com a conclusão de 12 alunas.

Entre as formadas na primeira turma da ação, Fabiana Rosa enxergou no projeto a oportunidade de unir sua paixão por café com a vontade de voltar a estudar aos 42 anos. “Pensei: gosto tanto e quero aprender. Decidi me arriscar e o curso foi incrível. Na época, eu não tinha condições de pagar, mas queria muito saber mais sobre cafés. Então, juntei o útil ao agradável”, relata.

Para participar do curso, Fabiana deixou o antigo emprego. Segundo ela, o esforço valeu a pena ao concluir o treinamento. “O curso me ensinou muitas coisas que vão além do café. Aprendi que podemos recomeçar, que é possível ser mãe e estudar. Desde que me tornei mãe, tinha esse desejo”, destacou. Atualmente, ela atua como promotora de vendas de uma marca especializada em cafés orgânicos.

Como participar

As inscrições para a segunda turma do Ma.Mo.Ca seguem abertas até que todas as vagas sejam preenchidas. Para se candidatar, é necessário preencher o formulário on-line. Os pré-requisitos são: ter mais de 18 anos, ser mãe solo e/ou estar desempregada, e ter disponibilidade para frequentar as aulas, que acontecem de terça a sexta-feira, com duração de 4 horas diárias.

O curso será realizado de 13 de maio a 6 de junho, das 8h às 13h, no Mercado Municipal de Curitiba. Ainda em 2025, o projeto chegará a Campinas, no interior de São Paulo, marcando sua primeira edição fora do Paraná. Além disso, Estela planeja abrir uma nova turma em Curitiba no segundo semestre.