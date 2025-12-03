Valorização

Projeto de revitalização promete transformar a orla de Paranaguá

Tribuna do Paraná
Por Assessoria De Imprensa Tai Editado por Eloá Cruz
- Atualizado: 03/12/25 16h05
Imagem: Ricardo Amaral Arquitetos Associados / divulgação.

O projeto que promete transformar o Centro Histórico de Paranaguá será apresentado à população nesta quarta-feira (03/12), às 19h, na sede da Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Paranaguá (Aciap). A reunião técnica organizada pela Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão terá apoio do Governo do Estado, Paraná Projetos e do escritório do arquiteto Ricardo Amaral, por meio da Universidade Livre do Meio Ambiente (Unilivre).

A iniciativa faz parte de um trabalho amplo de requalificação do Centro Histórico, com o Governo do Estado responsável pelo projeto, enquanto a Prefeitura de Paranaguá cuida da obtenção da licença ambiental prévia junto ao IAT e da condução dos estudos complementares.

Imagens: Ricardo Amaral Arquitetos Associados / divulgação.
De acordo com a secretária de Planejamento e Gestão, Vânia Foes, o projeto abrange uma extensa área, que transformará todo o Centro Histórico de Paranaguá.

“O Governo do Estado nos concedeu um projeto e estamos buscando o licenciamento da obra junto aos órgãos competentes. É uma obra extensa, que inicia na ponte da Ilha dos Valadares, Mercado do Peixe, haverá a revitalização com um estacionamento público, urbanização ampla de toda a Rua General Carneiro até a Benjamin Constant e a revitalização do Centro Gastronômico, que envolve paisagismo, urbanismo, iluminação pública”, explica a secretária Vânia Foes.

Valorização da identidade histórica

A secretária destaca a importância do projeto para o cotidiano dos moradores e para o desenvolvimento turístico da região.

“O nosso objetivo é resgatar a importância de Paranaguá como Mãe do Estado, a importância daquele local e resgatar a cultura e a autoestima do parnanguara, que precisa entender que o nosso Centro histórico tem uma riqueza e beleza ímpar”, diz Vânia.

“E a partir daí, oferecendo segurança, limpeza, oportunidade de desenvolvimento de uma gastronomia diferenciada, nós queremos que esse espaço seja usado pelo parnanguara e logicamente, a atração do Turismo vem pelo próprio desenvolvimento econômico. Isso acaba por dar mais incentivo aos comerciantes e as pessoas que moram nas redondezas”, diz a secretária.

“O nosso intuito e da Gestão Municipal é que o Centro Histórico seja resgatado, renasça e seja requalificado”, enfatiza Vânia.

Sobre as próximas etapas, a secretária informa que no início do ano deve ser lançado pelo Governo do Estado o edital da concorrência da licitação para que a obra possa iniciar. Por isso, ela reforça a importância da participação popular na discussão do projeto.

“A reunião será uma oportunidade única de discutir o projeto. Para que o projeto executivo seja mais bem elaborado e atenda os anseios da população, nós precisamos da reunião técnica para que o projeto seja apresentado para quem ainda não o conhece, e as pessoas levarem sua demanda, a sua perspectiva, o seu entendimento daquele espaço urbano. Nós temos um sítio histórico ali. Nós temos muitos moradores na região e eles precisam dizer o como sentem esse espaço”, enfatiza a secretária.

Expectativa dos comerciantes

Para os comerciantes da região, a expectativa é de que a revitalização traga mais turistas e movimento para o Centro Histórico. Luís Eduardo Kmiecik Júnior, comerciante local, está otimista com as mudanças. “Pelo projeto que a gente viu, esperamos que seja igual e que atraia bastante turista. A nossa cidade tem muito potencial para isso”, declara o comerciante.

“É importante que a opinião dos moradores e comerciantes seja respeitada. Vai melhorar bastante porque com os locais reformados, as pessoas vão começar a vir visitar”, completa.

Jorge da Cruz Júnior, gerente de um restaurante na Rua da Praia, acredita no potencial turístico da região. “O que mais esperamos é atrair o turista e ter uma infraestrutura melhor. Nós temos uma orla linda que precisa ser lapidada para se tornar referência no Turismo”, enfatiza.

No Mercado Municipal, a comerciante Vera Lopes não esconde o entusiasmo com a proposta. “Essa reforma vai ser uma maravilha. É uma alegria. Vai melhorar para nós e vai ser muito bom para quem vem aqui. Porque os turistas vão ter algo novo para ver”, enfatiza.

