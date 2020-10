Os feriados do Dia do Servidor Público, a ser celebrado na próxima sexta-feira (30), e de Finados, na segunda-feira (2/), provocam alterações no atendimento da Prefeitura de Curitiba e no funcionamento de alguns serviços administrativos. Não há expediente administrativo nos dois dias.

Os cemitérios municipais reabriram em meados de outubro, após o período de restrições causados pela pandemia. Famílias interessadas em fazer limpeza, pinturas e pequenos reparos em túmulos têm até o sexta-feira (30/10) para concluir os trabalhos.

Na segunda-feira de Finados, os portões das necrópoles ficam abertos das 9h às 18h (horário de fins de semana e feriados). Usuários devem observar os protocolos de distanciamento social, uso de máscaras e higienização das mãos para prevenção à disseminação do novo coronavírus.

Fique em casa

Manter o isolamento social continua sendo a recomendação do Comitê de Técnica e Ética Médica. Quem não puder evitar a saída de casa, deve usar máscaras de tecido, ficar distante, no mínimo, 1,5 m de outras pessoas e manter a higienização das mãos.

Parques e outros locais ao ar livre podem ser frequentados para atividades físicas, feitas de forma individual ou a distância, em horários alternativos. Unidades de conservação como o Zoológico de Curitiba e o Bosque Reinhard Maack permanecem fechados em razão dos seus espaços favorecerem a formação de aglomerações. Assim como o Museu de História Natural Capão da Imbuia e o bosque anexo.

Comércio de rua

Horário normal no sábado, das 10 às 20 horas. Fechado na segunda-feira (2).

Supermercados

Funcionam normalmente.

SERVIÇO FUNERÁRIO

Atendimento ininterrupto. População deve observar os protocolos de Curitiba contra o coronavírus relativos ao atendimento.

Cemitérios funcionam das 9h às 18h.

Shoppings

Shopping Estação

No sábado (31), o Shopping Estação funcionará das 11h às 22h.

No domingo (1º), o horário de funcionamento será das 14h às 20h (lojas) e das 11h às 22h (praça de alimentação e lazer).

Na segunda (2), feriado, será das 14h às 20h (lojas) e das 11h às 22h (praça de alimentação e lazer). O Museu Ferroviário estará fechado.

Shopping Curitiba

No sábado (31), o Shopping Curitiba funcionará das 11h às 22h.

No domingo (1º), o horário de funcionamento será das 14h às 20h (lojas) e das 11h às 22h (praça de alimentação).

Na segunda (2), feriado, será das 14h às 20h (lojas) e das 12h às 22h (praça de alimentação)

Shopping Mueller

No feriado no dia 2 de novembro – Dia dos Finados -, o Shopping Mueller terá horário diferenciado para o atendimento ao público.

Lojas: das 14h às 20h;

Praça de Alimentação e delivery: das 12h às 22h;

Restaurantes: das 12h às 22h;

Academia: das 10h às 16h.

Shopping Ventura

No feriado no dia 2 de novembro – Dia dos Finados -, o shopping terá horário diferenciado para o atendimento ao público.

Lojas: das 14h às 20 (facultativo das 12h às 14h)

Alimentação: das 11h às 22h

Shopping Palladium

No feriado no dia 2 de novembro – Dia dos Finados -, o shopping terá horário diferenciado para o atendimento ao público.

Lojas: das 14h às 20 (facultativo das 12h às 14h)

Alimentação: das 11h às 22h

Pátio Batel

Lojas: 12h às 20h (12h às 14h facultativo)

Praça de Gastronomia: 11h às 22h

Restaurantes com Serviço: 12h às 22h

Park Shopping Barigüi

Abertura das lojas no feriado em horário facultativo, das 12h às 14h

Alimentação: das 12h às 20h

TELEPAZ – ACOLHIMENTO EMOCIONAL

O serviço de acolhimento emocional devido à pandemia funcionar das 8h às 18h.

Telefone: 3350-8500

TRANSPORTE E URBS

Linhas de ônibus

Operam com horário de domingo no fim de semana e na segunda-feira (2/11). Na sexta-feira (30/10), funcionamento normal, na tabela da covid-19.

SAÚDE

Unidades Básicas de Saúde

Fecham na sexta-feira (30/10) e segunda-feira (2/11) e reabrem na terça-feira (3/11).

Caps

Na sexta-feira (30/10) e segunda-feira (2/11), os Caps II fecham. Os Caps III funcionam somente para pacientes que estão em leito. Na terça-feira (3/11), o funcionamento é normal.

Unidades de Pronto Atendimento (UPAs)

Abertas 24 horas.

UPA Sítio Cercado: Rua Levi Buquera, 158, Sítio Cercado.

UPA Boa Vista: Avenida Paraná, 3.654, Boa Vista.

UPA Cajuru: Rua Engenheiro Benedito Mário da Silva, 555, Cajuru.

UPA Fazendinha: Rua Carlos Klemtz, 1.883, Fazendinha.

UPA Boqueirão: Rua Professora Maria de Assumpção, 2,590, Boqueirão.

UPA Campo Comprido: Rua Monsenhor Ivo Zanlorenzi, 3.495, Campo Comprido.

UPA Tatuquara: Rua Jornalista Emílio Zolá Florenzano, 835, Tatuquara.

UPA CIC: Rua Senador Accioly Filho, 3370, Cidade Industrial.

UPA Pinheirinho: Rua Leon Nicolas, s/n esq. com Winston Churchill, Capão Raso.

HOSPITAIS DO ESTADO

Funcionarão normalmente todos os dias.

HEMEPAR

A coleta e os ambulatórios da Hemorrede não funcionarão na segunda-feira. Na terça-feira, estarão fechadas as sedes de Paranaguá e Toledo.

O endereço, telefone e horário de atendimento de todas as unidades da Hemorrede podem ser conferidos no site do Hemepar: www.hemepar.pr.gov.br/#section-section4

FARMÁCIAS DO PARANÁ

Todas as unidades da Farmácia do Paraná fecham na segunda-feira. Na terça-feira, apesar do ponto facultativo, algumas farmácias abrirão por já terem um bom volume de pacientes agendados. Abrem na terça a farmácia de Curitiba e a farmácia do Centro Psiquiátrico Metropolitano (CPM), além de outras unidades pelo estado.

UNIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Ceasa

Em Curitiba, a unidade fecha na data. Na terça-feira, funciona normalmente.

Mercado Municipal

Sexta (30/10) – atendimento das 8h às 18h;

Sábado (31/10) – atendimento das 8h às 18h;

Domingo (1/11) – atendimento das 8h às 13h (restaurantes até 15h);

Segunda (2/11) – fechado.

Mercado Regional Cajuru

Sexta (30/10) – atendimento das 8h às 18h;

Sábado (31/10) – atendimento das 7h às 18h

Domingo (1/11) – atendimento das 7h às 12h;

Segunda (2/11) – fechado.

Armazém da Família

Sexta (30/10) – fechado;

Sábado (31/10) – fechado;

Domingo (1/11) – fechado;

Segunda (2/11) – fechado.

Feiras Livres Diurnas

Sexta (30/10) – normal;

Sábado (31/10) – normal;

Domingo (1/11) – normal;

Segunda (2/11) – não há Feira Livre Diurna às segundas-feiras.

Feiras Livres Noturnas e Gastronômicas

Sexta (30/10) – normal;

Sábado (31/10) – normal;

Domingo (1/11) – não há Feira Livre Noturnas/Gastronômicas aos domingos;

Segunda (2/11) – não haverá em razão do feriado.

Feiras Orgânicas

Sexta (30/10) – não há Feiras Orgânicas às sextas-feiras;

Sábado (31/10) – normal;

Domingo (1/11) – não há Feiras Orgânicas aos domingos;

Segunda (2/11) – não há Feiras Orgânicas às segundas.

Programa Nossa Feira

Sexta (30/10) – normal;

Sábado (31/10) – não há Programa Nossa Feira aos sábados;

Domingo (1/11) – não há Programa Nossa Feira aos domingos;

Segunda (2/11) – não haverá em razão do feriado.

Sacolão da Família:

– Sacolão Bairro Novo

Sexta (30/10) – fechado;

Sábado (31/10) – fechado;

Domingo (1/11) – fechado;

Segunda (2/11) – fechado.

– Sacolão Boa Vista

Sexta (30/10) – atendimento das 8h às 19h;

Sábado (31/10) – atendimento das 8h às 17h;

Domingo (1/11) – fechado;

Segunda (2/11) – fechado.

– Sacolão Boqueirão

Sexta (30/10) – atendimento das 8h às 20h;

Sábado (31/10) – atendimento das 8h às 20h;

Domingo (01/11) – fechado;

Segunda (02/11) – fechado.

– Sacolão Carmo

Sexta (30/10) – atendimento das 8h às 18h;

Sábado (31/10) – atendimento das 9h às 18h;

Domingo (01/11) – atendimento das 8h30 às 13h;

Segunda (02/11) – atendimento das 8h30 às 13h.

– Sacolão Fazendinha

Sexta (30/10) – atendimento das 8h30 às 20h;

Sábado (31/10) – atendimento das 8h30 às 14h;

Domingo (01/11) – fechado;

Segunda (02/11) – fechado.

– Sacolão Jardim Paranaense

Sexta (30/10) – atendimento das 9h às 18h;

Sábado (31/10) – atendimento das 9h às 18h;

Domingo (01/11) – atendimento das 8h30 às 13h;

Segunda (02/11) – atendimento das 8h30 às 13h;

– Sacolão Osternack

Sexta (30/10) – fechado;

Sábado (31/10) – fechado;

Domingo (1/11) – fechado;

Segunda (2/11) – fechado;

– Sacolão Pinheirinho

Sexta (30/10) – atendimento das 8h30 às 20h;

Sábado (31/10) – atendimento das 8h30 às 19:30;

Domingo (1/11) – fechado;

Segunda (2/11) – fechado.

– Sacolão Santa Cândida

Sexta (30/10) – atendimento das 10h às 19h;

Sábado (31/10) – atendimento das 8h às 13h;

Domingo (1/11) – fechado;

Segunda (2/11) – fechado;

– Sacolão Santa Efigênia

Sexta (30/10) – atendimento das 9h às 18h;

Sábado (31/10) – atendimento das 9h às 18h;

Domingo (01/11) – atendimento das 8h30 às 13h;

Segunda (02/11) – fechado.

– Sacolão Santa Felicidade

Sexta (30/10) – atendimento das 9h às 19h;

Sábado (31/10) – atendimento das 8h30 às 13h;

Domingo (01/11) – fechado;

Segunda (02/11) – fechado.

– Sacolão Rui Barbosa

Sexta (30/10) – atendimento das 8h às 19h;

Sábado (31/10) – atendimento das 8h às 18h;

Domingo (01/11) – fechado;

Segunda (02/11) – fechado.

– Sacolão Vila Oficinas

Sexta (30/10) – atendimento das 9h às 17h;

Sábado (31/10) – atendimento das 9h às 13h;

Domingo (01/11) – fechado;

Segunda (02/11) – fechado.

– Sacolão Vila Sandra

Sexta (30/10) – atendimento das 8h30 às 20h;

Sábado (31/10) – atendimento das 8h30 às 19h;

Domingo (01/11) – fechado;

Segunda (02/11) – fechado.

Restaurante Popular

Sexta (30/10) – aberto;

Sábado (31/10) – fechado;

Domingo (1/11) – fechado;

Segunda (2/11) – fechado.

*O Projeto Mesa Solidária funciona todos os dias, inclusive fins de semana e feriados.

PROTEÇÃO ANIMAL

Adoção de animais – Crar funciona em regime de plantão das 9h às 12h e das 13h30 às 15h30. Rua Lodovico Kaminski, 1.381 – CIC. Agendamento pode ser feito pelo telefone (41) 99963-0233.

Atendimento de emergência (ambulância) – Atendimento das 7h30 às 16h, com acionamento via Central 156.

LIMPEZA PÚBLICA

Serviços não sofrem alteração na sexta-feira (30/10).

Coleta Domiciliar (orgânico) – funciona na segunda-feira (2/11) nos setores em que a coleta é alternada às segundas, quartas e sextas, nos períodos diurno e noturno; onde a coleta é diária, não haverá serviço.

Coleta Seletiva (Lixo Que Não é Lixo) – funciona na segunda-feira (2/11) nos locais onde a coleta seletiva é feita apenas às segundas.

Varrição Manual – apenas no anel central, com escala de domingos e feriados.

Demais serviços de Limpeza Urbana estão suspensos neste dia. Na terça-feira (3/11) todos os serviços serão desenvolvidos normalmente.

CASA DA MULHER

Casa da Mulher Brasileira funciona normalmente.

TRÂNSITO

A fiscalização nas vagas do Estacionamento Regulamentado (EstaR) será normal na sexta-feira (30/10) e no sábado (31/10), das 9h às 13h. No dia do feriado de Finados (2/11) não haverá fiscalização dos agentes de trânsito nas vagas do EstaR. Esse trabalho volta a acontecer na terça-feira (3/11), das 9h às 19h.



Em razão do feriado, algumas datas para a regularização dos avisos de infração do EstaR sofrem alteração. Confira:

EMISSÃO REGULARIZAÇÃO 26 de outubro 3 de novembro 27 de outubro 4 de novembro 28 de outubro 5 de novembro 29 de outubro 6 de novembro 30 de outubro 9 de novembro 31 de outubro 9 de novembro 3 de novembro 10 de novembro



Já o atendimento ao público da Superintendência de Trânsito (Setran) continua sendo feito somente de forma online. O cartão credencial para vagas especiais também pode ser solicitado pela internet, por residentes de Curitiba com mais de 60 anos e por pessoas com deficiência. Mais informações disponíveis aqui.

Dentro do prazo estipulado, a regularização do aviso é possível com o pagamento da taxa de R$ 30. Esse valor não vira crédito. A Regularização de EstaR pode ser feita no site da Urbs.

Continuam interrompidos os prazos, por tempo indeterminado, para interposição de defesa de autuação, indicação de condutor, recursos à Junta Administrativa de Recursos de Infração (Jari) ou ao Conselho Estadual de Trânsito (Cetran), sem prejuízo ao condutor. A medida segue deliberação nº 185 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran).

Informações sobre defesa e recursos de multas

PROGRAMAÇÃO CULTURAL

Memorial de Curitiba

Fecha na sexta-feira (30/10) e na segunda-feira (2/11). Abre no sábado sábado (31/10) e no domingo (1/11), das 9h às 15h.

Cine Passeio

Funciona normalmente na sexta-feira (30/10), sábado (31/10) e domingo (1/11), das 13h às 22h. Na segunda, o espaço fecha normalmente.

Confira a programação em fundacaoculturaldecuritiba.com.br.

Museu Oscar Niemeyer

A maior parte dos equipamentos culturais do Estado continuam fechados para o público por causa da pandemia, mas muitos mantêm programações online. O Museu Oscar Niemeyer (MON) já voltou a funcionar, mas ainda disponibiliza em seu site e redes sociais diversos conteúdos, como oficinas, mediações, quizzes e lives.

Para quem quiser aproveitar para visitar as exposições, pode conferir as mostras Tony Cragg – Espécies Raras; O Mundo Mágico dos Ningyos; África, Mãe de Todos Nós; Ásia: a Terra, os Homens, os Deuses; Luz = Matéria; Museu em Construção; Cones; Espaço Niemeyer e o Pátios das Esculturas. Além disso, o acervo do Museu de Arte Contemporânea (MAC) está nas dependências do MON. O espaço não abre na segunda-feira e funciona de terça-feira a domingo, das 10h às 18h.

Teatro Guaíra

O Centro Cultural Teatro Guaíra também conta com uma programação online, só acessar o link #guairaemcasa no site da instituição. Também é possível acompanhar os conteúdos publicados pela Biblioteca Pública do Paraná em suas redes sociais.

TURISMO

Torre Panorâmica – Fechada

Centro de Atendimento ao Turista (CAT) Jardim Botânico – sexta-feira (30/10), sábado (31/10), domingo (1/11) e segunda-feira (2/11): das 9h às 17h

Centro de Atendimento ao Turista (CAT) Palacete Wolf – sexta-feira (30/10) e segunda-feira (2/11): fechado. Sábado (31/10) e domingo (1/11): das 9h às 14h

Posto de Informações Turísticas (PIT) Aeroporto – sexta-feira (30/10): das 8h às 13h. Sábado (31/10), domingo (1/11) e segunda-feira (2/11): fechado

Posto de Informações Turísticas (PIT) Rodoferroviária – fechado

Feira de Arte e Artesanato Garibaldi (Feira do Largo) – sábado (31/10): das 9h às 14h; e domingo (1/11): das 9h às 14h.

Feira de Artesanato do Passeio Público – sábado (31/10): das 8h às 13h.

Feira de Artesanato do Juvevê – sábado (31/10): das 8h às 13h.

Feira de Artesanato Hauer – sábado (31/10): das 8h às 13h.

Feira de Artesanato do Água Verde – sábado (31/10): das 9h às 15h.

Feira de Artesanato do Tatuquara – sábado (31/10): das 10h às 17h.

Feira de Artesanato do Sítio Cercado – sábado (31/10): das 10 às 17h.



Feira de Artesanato do Bacacheri – domingo (1/11): das 8h das 13h.

PARQUE ESTADUAIS

A maioria dos parques estaduais também voltou a receber o público. Estarão abertos no feriado o Parque Estadual do Palmito, Parque Estadual Rio da Onça, Parque Estadual do Cerrado, Parque Estadual do Guartelá, Parque Estadual do Lago Azul, Parque Estadual Vila Rica do Espírito Santo, Parque Estadual de São Camilo, Parque Estadual Cabeça do Cachorro, Parque Estadual Rio Guarani, Monumento Natural Salto São João, Parque Estadual João Paulo II, Parque Estadual Vitório Piassa, Parque Vila Velha e Ilha do Mel.

Os que continuam fechados são a Serra da Baitaca, Pico Paraná, Marumbi, Ibicatu, Mata dos Godoy, Parque do Monge e o Jardim Botânico de Londrina.

Serviços estaduais

RECEITA ESTADUAL – Não terá expediente em todas as agências na segunda-feira e terça-feira.

PROCON – O Procon retomou o atendimento presencial com horário agendado, mas não estará aberto no feriado. Os consumidores podem acessar o serviço pelas plataformas online, como os sites consumidor.gov.br ou www.procon.pr.gov.br.

COPEL – As agências e postos de atendimento da Copel em todo o Estado estarão fechadas na segunda-feira e terça-feira. Em casos de falta de energia ou emergência, os consumidores podem ligar para 0800 51 00 116.

SANEPAR – As agências da Sanepar de todo o Estado ficarão fechadas na segunda-feira, mas abrem na terça-feira. Em caso de vazamento de água ou esgoto, a Sanepar atende 24 horas pelo 0800 200 0115.

DETRAN

Todas as Ciretrans, que são os órgãos do Detran no interior do Estado, fecham na segunda-feira e na terça-feira. Os usuários podem realizar consultas e serviços de habilitação e veículo no site www.detran.pr.gov.br.