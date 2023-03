As comemorações do aniversário de 31 anos de Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, terá programas de ação social neste sábado (4), para atender a população de graça em diversos serviços. Segundo a prefeitura, o Programa Justiça no Bairro, Feira de Serviços e PCPR na Comunidade ocorrem até as 17h, no Caic do bairro Maria Antonieta.

A ação realizada na cidade marca os 20 anos de existência do programa Justiça no Bairro, idealizado pela desembargadora Joeci Machado Camargo, do Tribunal de Justiça do Paraná.

+ Leia mais: Exposições, parques e shows; veja dicas pra curtir o fim de semana em Curitiba

Conforme explica a prefeitura, no Justiça do Bairro será oferecido atendimento jurídico para as seguintes áreas/casos: Consensual, Cível, Família, Registros Públicos, Litigioso, Sucessões, Infância e Juventude Cível. Para os quais a organização do evento faz agendamento prévio, anteriormente divulgado nos canais oficiais de comunicação da cidade.

Entretanto, caso alguém busque por atendimento sem estar agendado, para área de litigioso poderá pegar senha no dia do evento. Já para Consensual haverá atendimento, com senha, desde que haja a documentação necessária.

Serviços

Já a Feira de Serviços conta com as equipes das secretarias municipais que darão informações e orientações sobre IPTU; serviços de Fiscalização Ambiental e Licenciamento Ambiental; consulta de vagas de emprego; Carteira de Trabalho Digital; cursos do programa Capacita Pinhais; Agricultura, Armazém da Família, CONSEA; Sala do Empreendedor; Banco do Empreendedor; atualização do CadÚnico e serviços especializados (Centro de Referência Especializado em Assistência Social; Centro de Referência Maria da Penha, Sire); Polícia Civil e Alistamento Militar; Confecção de identidade (somente agendados); em parceria com o Senai, a realização de corte de cabelo, esmaltação e penteado.

No local, haverá prestação de serviços da área da saúde: teste rápido HIV e Sífilis; vacinação em adultos; agendamento de coleta de preventivo ginecológico; ações de prevenção em saúde bucal; aferição de glicemia capilar e pressão arterial.

Também serão promovidas atividades do projeto Rua da Cultura da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer; exposição de artefatos, brincadeiras e cães policiais (Polícia Civil), além de ações de conscientização de trânsito, com jogos e brincadeiras sobre o tema, com a Secretaria de Segurança e Trânsito.

Polícia Civil

O projeto PCPR na Comunidade busca aproximar a polícia da sociedade. Na ação em Pinhais, a participação das equipes terá: confecção de RGs; registro de Boletim de Ocorrência, Atestados e Orientações sobre os serviços da PCPR; atividades lúdicas com as crianças ; Núcleo de Operações com Cães; Grupo Tigre (exposição de armas, bombas e demais materiais táticos); Delegacia Móvel.

Informações

O Programa Justiça no Bairro, Feira de Serviço e PC PR na Comunidade ocorree neste sábado, das 9h às 17h, no Caic do bairro Maria Antonieta, localizado na Rua João Mendes Batista, nº430.

Acompanhe a programação de aniversário de Pinhais neste link.