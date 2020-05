A próxima turma do programa para empreendedores Bom Negócio, da Prefeitura de Curitiba, terá formato on-line, com professores e plataforma digital da Universidade Uninter. A Rota 3, que até então, estava programada para ocorrer presencialmente, será realizada pela internet, com aula inaugural na próxima terça-feira (2), às 8h, com a participação do professor-doutor Elton Schneider, diretor da Escola Superior de Gestão e Negócios da instituição educacional parceira.

“O Bom Negócio é um programa fundamental para o empreendedor curitibano. A parceria com a Uninter vai proporcionar a continuidade das aulas mesmo neste momento que as atividades presenciais são limitadas”, destaca a presidente da Agência Curitiba de Desenvolvimento e Inovação, Cris Alessi.

A Rota 3 irá até 16 de julho, com aulas on-line às terças e quintas, das 8h às 12h. A turma terá 150 alunos que já concluíram a Rota 2 do programa. Todas as vagas já estão preenchidas. O curso terá certificado da Uninter.

A aula inaugural será transmitida pelo Youtube do Vale do Pinhão e será aberta a todos os interessados. Ao final da live inaugural, os 150 alunos matriculados serão encaminhados à sala de aula da Uninter.

As rotas EADs 1 e 2 continuam com inscrições sempre abertas e cursos ativos no site www.programabomnegocio.com.br. Os alunos que fizerem a turma on-line remota poderão refazer a Rota 3 no molde presencial quando voltar a ser disponibilizado.

O programa

O Bom Negócio – Vale do Pinhão é um programa de capacitação em gestão empresarial da Prefeitura de Curitiba, executado de forma intersetorial entre Agência Curitiba de Desenvolvimento e Instituições de Ensino Superior. Desde 2005, o programa já formou mais de 13 mil empreendedores.