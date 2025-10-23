Professores da UFPR vão parar por 48h contra reforma administrativa

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Docentes de todo o país se preparam para uma grande mobilização em Brasília na próxima semana. A Marcha Nacional contra a Reforma Administrativa acontece dia 29 de outubro, com concentração marcada para as 9h em frente ao Museu Nacional da República.

O movimento está sendo organizado pelo Fórum das Entidades Nacionais de Servidores Federais (Fonasefe) e já conta com a confirmação de diversas Seções Sindicais filiadas ao ANDES-Sindicato Nacional, que estão organizando caravanas de professores das instituições federais de ensino.

Além da marcha, os professores decidiram intensificar os protestos com uma paralisação de 48 horas nos dias 29 e 30 de outubro. “Estamos intensificando o calendário de mobilizações de todas as categorias do serviço público diante dos ataques presentes no relatório do Grupo de Trabalho da Câmara dos Deputados, que foi divulgado recentemente”, destacou a presidente da APFUPR, professora Claudia Mendes Campos.

A professora Claudia alerta que, após quase cinco meses de espera, o relatório divulgado revelou um cenário ainda mais preocupante que o previsto. “As propostas agora são mais agressivas que as apresentadas no governo Bolsonaro pela PEC 32, de 2020, porque criam as condições estruturais para mudanças profundas, retirando direitos históricos, substituindo servidores estáveis por temporários e generalizando as terceirizações”, afirmou.