A quarentena de prevenção do coronavírus não é motivo para deixar de se alimentar bem sem correr risco de contágio. Em Curitiba, produtores rurais e feirantes estão levando frutas, verduras, legumes e outros produtos direto para a casa do consumidor por meio do WhatsApp (Confira a lista completa com telefones no fim do texto).

Estabelecimentos especializados em produtos orgânicos estão entregando direto ao consumidor a produção que seria encaminhada para a merenda das escolas, que estão sem aula por causa da quarentena. A Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento (Seab) disponibilizou o contato de oito estabelecimentos que possuem algum tipo de contato com a cadeia de distribuição das merendas. E as entregas estão em um ritmo muito bom.

A proprietária da Organic Box, Kamila Boaretto, 34 anos, diz que o movimento aumentou bastante para os pedidos de entrega desde que começou a quarentena. “É uma forma dos clientes se protegerem. Montamos os kits com os pedidos tomando todos os cuidados para evitar a contaminação do coronavírus. Os produtos acabam, mas as reposições são diárias”, explica.

Ainda de acordo com a Kamila, a Organic Box não trabalhava direto com o fornecimento de merenda escolar, mas os fornecedores da loja sim. “Eles estão concentrando a distribuição em locais como o nosso. Isso mantém a capacidade de atendimento. Alimentos não devem faltar”, afirma.

Feiras

Alguns feirantes das 87 feiras livres de Curitiba também estão levando não só os hortifruti, mas também peixes, lanches, pães, entre outros produtos, direto na casa das pessoas. Os pedidos são via WhatsApp, nos períodos em que as feiras funcionam de terça-feira a domingo.

Barracas na Praça Ouvidor Pardinho na última terça-feira (24): feiras livres seguem funcionando na quarentena e com delivery pelo WhatsApp. Foto: Gerson Klaina / Tribuna do Paraná

Mesmo com o delivery, as feiras seguem funcionando normalmente em Curitiba, apenas com a precaução de manter uma distância maior entre as barracas para evitar aglomerações.

“Todas as feiras livres estão funcionando e os 389 feirantes estão tomando iniciativas para fidelizar os consumidores”, aponta o secretário municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, Luiz Gusi.

Mercados

Os permissionários do Mercado Municipal de Curitiba e do Mercado Regional Cajuru também aceitam pedidos via delivery ou retirada no local. E o Mercado Regional também está atendendo no fim de semana, fazendo vendas diretas no estacionamento.

ENTREGA PRODUTOS ORGÂNICOS

Juan – Cogumelos

Telefone: (41) 99196-9400

Cozinha Marfil

Pães Fermentação Natural

Telefone:(41) 99145-1900

Chácara DiHelena

Grãos e Farinhas

Telefone: (41) 99912-8844 / Quatro Barras

La Panadera

Pães Artesanais

Telefone: (41) 99564-4504

Organic Box

Delivery de Orgânicos Empório e Hortifruti

Telefone: (41) 98897-1627

Agrofloresta da Casa da Ciclovia

Hortaliças, raízes e tubérculos orgânicos direto com os produtores. Colha e contribua.

Telefone: (11) 95485-6587

CSA São Domingos

Telefone: (41) 99627-0279

Elemental Alquimia Natural – Sítio Manduri

Fitoterápicos e Biocosméticos, Saboaria Natural

Telefone: (41) 99647-6740

ENTREGAS FEIRAS LIVRES

Amábile orgânicos – Claudia e Gabriel

Pães, bolos, geleias, molhos, cereais e grãos

Contato 99255-1941 – claudiacapeletti@yahoo.com.br

Felipe Oliveira Schimerski

Cereais e produtos in natura.

Contato 99146-7486 Danieli / ligação e whatsapp

Celeiro Vieira orgânicos – Lourival e Vanuza

Cereais, grãos, produtos in natura, processados, verduras,frutas

Contato 99655-9259

Cozinha Marfil – Amanda

Cozinha orgânica (pães de fermentação natural, tortas, massas)

Contato 99145-1900 (delivery)

Marfil Alimentos Agroecológicos – Marfil/Felipe

Cereais, farinhas, processados, frutas e verduras

Contato 99146-7486

Sítio Recanto Nativo

Hortaliças, legumes, verdura, panifícios, geléias e conservas

Contato 99673-9513 ou 99704-0485

Maria Salete Escher

Leite, panificados, molho de tomate, verduras e frutas

Contato: 99608-0632

Pedacinho da Bahia

Comida típica da Bahia

Contato: 99632-2010



Rosângela Pescados

Venda de pescados

Contato: 99771-2000 ou 99902-1688

Como prevenir a contaminação por coronavírus

Lavar as mãos com frequência/ ou utilizar álcool 70%, principalmente antes de consumir algum alimento;

Utilizar lenço descartável para higiene nasal;

Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir;

Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca, higienizar as mãos após tossir ou espirrar;

Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;

Manter ambientes bem ventilados, evitar contato próximo com pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença;

Evitar contato próximo com animais selvagens e animais doentes em fazendas ou criações;

Pessoas com sintomas de infecção respiratória aguda devem praticar etiqueta respiratória (cobrir a boca e nariz ao tossir e espirrar, preferencialmente com lenços descartáveis, e depois lavar as mãos).