Primeiros guardas municipais de Campo Magro tomam posse

O município de Campo Magro, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), celebrou, nesta quinta-feira (21), a posse dos primeiros 15 guardas municipais da cidade. Até então, o município não tinha Guarda Municipal.

Em discurso, o secretário da Secretaria Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Patrimonial (SESEP), João Ricardo Kepes Noronha enfatizou que a cidade vive um marco histórico que irá oferecer mais segurança à população.

“A concretização de um sonho coletivo: oferecer mais segurança, proteção e qualidade de vida para a nossa população”, disse o secretário.

O prefeito de Campo Magro, Bozinha, também discursou e afirmou que se sente orgulhoso por celebrar a posse da primeira turma. Segundo ele, era um sonho antigo ainda não realizado.

Para Bozinha, a Guarda Municipal é um investimento na qualidade de vida de cada morador do município.

“Segurança pública é, acima de tudo, um direito de todos, e nós, como gestão, temos o dever de garantir que esse direito seja respeitado”, afirmou o prefeito.