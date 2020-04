O Hospital de Clínicas, em Curitiba, deu alta para o primeiro paciente recuperado da covid-19 na instituição. Trata-se de um homem de 38 anos, que entrou no hospital com quadro de coronavírus no dia 8 de abril. Segundo a equipe médica ele deixou o hospital sob muitos aplausos, uma e comemoração vem se tornando marca deste momento, assim como ocorreu com o taxista morador do Bairro Alto e do médico Jamal, que recebeu alta nesta segunda-feira, ambos em Curitiba.

“Foram dias de tratamento no HC. Fui acompanhado por uma equipe ótima. Só tenho a agradecer a Deus e a esses profissionais”, disse o homem para a equipe médica ao receber alta. Confira o vídeo emocionante da saída dele do hospital:

Complexo HC registra alta de seu primeiro paciente curado do Covid-19: "foram dias de tratamento no HC. Fui acompanhado por uma equipe ótima. Só tenho a agradecer a Deus e a esses profissionais".http://www2.ebserh.gov.br/web/chc-ufpr/noticia-aberta/-/asset_publisher/Zo21hrThpSTk/content/id/5183903/2020-04-complexo-hc-registra-alta-de-seu-primeiro-paciente-curado-da-covid-19- Posted by Complexo Hospital de Clínicas UFPR on Tuesday, April 28, 2020

Ao longo dos 20 dias em que ficou internado o paciente recebeu cuidados intensivos da equipe multiprofissional, composta por médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, nutricionista, psicólogos e demais membros. Ele teve uma melhora gradativa, o que permitiu a retirada da ventilação mecânica no 11º dia de internação. Com a retirada deste equipamento, o paciente foi transferido para a enfermaria da infectologia, após 15 dias de UTI.

“Foi gratificante devolver o paciente para a família sem nenhum evento adverso. Saber que ele vai continuar sua jornada, conquistando sonhos e projetos de vida. Nós temos uma equipe de excelência e vamos continuar nossa missão”, disse Juliana dos Santos, enfermeira que acompanhou o paciente durante o processo de alta e também no reencontro com a família.

