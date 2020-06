A primeira semana de inverno vai ser típica de verão. Sol durante todo o dia, com céu limpo e perfeito para programar momentos legais com a família se possível em casa, para evitar contágio por coronavírus. A chuva que tanto se espera para diminuir a pior estiagem da história do Paraná só deve aparecer lá por sexta-feira (26). Já que citamos a chegada da estação mais fria do ano, nos próximos três meses teremos possibilidade de geada nas regiões próximas à divisa com Santa Catarina. As chuvas na capital e também na região Sul devem se apresentar dentro da média, de acordo com a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Para esta segunda-feira (22), a temperatura máxima prevista pelo Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar) vai ser de 26°C ali próximo das 16h. À noite, uma queda natural da temperatura, mas nada assustador. A dica da semana é se programar para acompanhar uma sessão no drive-in da Pedreira Paulo Leminski. Na terça-feira (22), o filmaço Minha Mãe é uma peça é garantia de boas risadas. A sessão começa às 19h e os ingressos estão à venda no portal Eventim.

No litoral do Paraná, tempo bom e quente para esta segunda. Na charmosa Morretes, a máxima chega a 29°C graus e sem previsão de chuva. No interior, o tempo vai ser semelhante ao de Curitiba. Em Cascavel, na região oeste, a máxima bate 28°C.

