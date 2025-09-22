Previsão do tempo para Colombo nesta terça-feira (23/09)

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A previsão do tempo em Colombo para esta terça-feira, 23 de setembro de 2025, promete um dia agradável com variações climáticas interessantes. Os colombenses podem esperar um dia ensolarado seguido por uma noite nublada, com temperaturas amenas e condições meteorológicas favoráveis.

Durante o dia, o céu estará predominantemente limpo, com apenas 21% de cobertura de nuvens. A temperatura máxima chegará aos 20°C, mas a sensação térmica poderá alcançar os 24°C. O índice UV estará elevado, atingindo 9 pontos na escala, o que requer cuidados com a exposição solar.

Os ventos soprarão do sul-sudeste a uma velocidade de 13 km/h, com rajadas podendo chegar a 23 km/h. A umidade relativa do ar ficará em torno de 57%, proporcionando um ambiente confortável para os moradores e visitantes de Colombo.

À noite, o cenário muda significativamente. A previsão indica céu totalmente nublado, com 100% de cobertura de nuvens. A temperatura mínima cairá para 9°C, com sensação térmica de 8°C. Há uma pequena chance de chuva, com probabilidade de 10%, mas sem acumulação significativa.

Para os entusiastas da astronomia, o nascer do sol está previsto para as 06:04 e o pôr do sol para as 18:13. A lua estará em fase crescente, com sua aparição no céu às 06:52 e seu ocaso às 19:56.