Previsão do tempo para Curitiba nesta terça-feira (23/09)

A previsão do tempo em Curitiba para esta terça-feira, (23/09), promete um dia ensolarado e agradável, com mudanças significativas à noite. Os curitibanos podem esperar um dia quente e seco, ideal para atividades ao ar livre.

Durante o dia, o céu estará predominantemente limpo, com apenas 1% de cobertura de nuvens. A temperatura máxima chegará aos 20°C, mas a sensação térmica poderá atingir os 24°C devido à baixa umidade relativa do ar, que ficará em torno de 54%. O índice UV (ultravioleta) será alto, chegando a 9, o que requer cuidados especiais com a exposição ao sol.

Os ventos soprarão do sul-sudeste a uma velocidade média de 13 km/h, com rajadas podendo alcançar 23 km/h. Não há previsão de chuva para o período diurno, com 0% de probabilidade de precipitação.

À noite, o cenário muda consideravelmente. A previsão indica um aumento significativo na nebulosidade, com a cobertura de nuvens chegando a 99%. A temperatura mínima prevista é de 9°C, com sensação térmica de 8°C. A umidade relativa do ar subirá para 91%, e os ventos mudarão para a direção leste, mantendo a velocidade média de 13 km/h, mas com rajadas de até 26 km/h.

Apesar do aumento da nebulosidade, a chance de chuva durante a noite permanece baixa, com apenas 10% de probabilidade. O nascer do sol está previsto para as 06:05, e o pôr do sol ocorrerá às 18:13, proporcionando aproximadamente 12 horas de luz natural.