Previsão do tempo: Colombo pode ter terça-feira (16) chuvosa

A previsão do tempo para Colombo nesta terça-feira (16) indica um dia marcado por instabilidades climáticas. Os moradores da cidade devem se preparar para enfrentar condições meteorológicas adversas, com alta probabilidade de chuvas e trovoadas ao longo do dia.

As temperaturas em Colombo oscilarão entre 14°C e 21°C, com a máxima prevista para o período diurno. No entanto, devido à alta umidade relativa do ar, que chegará a 79% durante o dia, a sensação térmica poderá atingir os 25°C. É importante ressaltar que, apesar do calor abafado, o índice UV estará moderado, com valor 4, recomendando-se ainda assim o uso de protetor solar para atividades ao ar livre.

O tempo em Colombo será caracterizado por céu predominantemente nublado, com cobertura de nuvens atingindo 94% durante o dia. Há uma probabilidade de 65% de ocorrência de chuvas, com acumulado previsto de aproximadamente 5,3 milímetros. Além disso, a chance de trovoadas é significativa, chegando a 60%, o que requer atenção redobrada da população.

Os ventos soprarão de oeste-sudoeste durante o dia, com velocidade média de 8 km/h e rajadas podendo alcançar 14 km/h. Para o período noturno, espera-se uma mudança na direção do vento para leste-sudeste, mantendo a mesma intensidade.

À noite, o clima em Colombo tende a se estabilizar, com redução na probabilidade de chuvas para 10% e ausência de trovoadas. A umidade relativa do ar aumentará para 97%, e a cobertura de nuvens chegará a 100%, caracterizando um céu completamente encoberto.