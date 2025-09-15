Previsão do tempo para Curitiba nesta terça-feira (16)

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A previsão do tempo em Curitiba para esta terça-feira (16) indica um dia com possibilidade de tempestades e temperaturas amenas. Os curitibanos devem se preparar para enfrentar um clima instável, com chances significativas de chuva ao longo do dia.

Durante o período diurno, a capital paranaense terá uma alta probabilidade de tempestades, com 50% de chance de ocorrência. A precipitação prevista é de aproximadamente 5,2 milímetros, e a probabilidade de chuva chega a 45%. O céu estará predominantemente nublado, com uma cobertura de nuvens de 92%.

As temperaturas em Curitiba oscilarão entre 14°C e 22°C, com a sensação térmica variando de 14°C a 25°C. A umidade relativa do ar permanecerá elevada, em torno de 78%, o que pode contribuir para a sensação de abafamento.

Os ventos soprarão do oeste, com velocidade média de 8 km/h e rajadas que podem atingir 16 km/h. O índice UV será moderado, atingindo o nível 6, sendo recomendável o uso de proteção solar para quem precisar se expor ao sol.

À noite, o tempo em Curitiba deve apresentar uma leve melhora. A previsão indica céu predominantemente nublado, com 100% de cobertura de nuvens, mas com menor probabilidade de chuva, caindo para 15%. A chance de tempestades também diminui para 40%.

Os ventos noturnos mudarão de direção, soprando do leste-sudeste a uma velocidade de 10 km/h, com rajadas de até 14 km/h. A umidade relativa do ar aumentará para 95%, o que pode resultar na formação de névoa úmida durante a madrugada.

Para os entusiastas da astronomia, o nascer do sol está previsto para as 06:12 e o pôr do sol para as 18:11. A lua estará na fase minguante, com o nascer da lua ocorrendo às 02:46 e o pôr da lua às 13:21.