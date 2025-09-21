Previsão do tempo para Colombo nesta segunda-feira (22)

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A segunda-feira, 22 de setembro de 2025, promete ser um dia de contrastes em Colombo. A previsão do tempo indica que os moradores da cidade paranaense enfrentarão chuva durante o dia, mas poderão desfrutar de um céu limpo à noite. Prepare-se para uma jornada meteorológica interessante!

Durante o dia, a probabilidade de chuva é de 75%, com acumulado previsto de aproximadamente 17 milímetros. O céu estará completamente encoberto, com 100% de cobertura de nuvens. Os ventos soprarão de oeste-noroeste a uma velocidade de 26 km/h, com rajadas podendo atingir 48 km/h. A umidade relativa do ar ficará em torno de 86%.

À medida que a noite se aproxima, o tempo em Colombo mudará drasticamente. O céu ficará limpo, com apenas 49% de cobertura de nuvens. A probabilidade de chuva cairá para apenas 5%, praticamente zerando as chances de precipitação. Os ventos mudarão para sul-sudoeste, diminuindo para 11 km/h, com rajadas de até 19 km/h.

Quanto às temperaturas, espera-se uma máxima de 21°C durante o dia, com sensação térmica podendo chegar a 24°C. A mínima prevista é de 8°C, mantendo a mesma sensação térmica. É importante ressaltar que, apesar da chuva, o índice UV durante o dia será de 3, considerado moderado. Portanto, não se esqueça de se proteger do sol nas horas em que ele aparecer.

Para os observadores do céu, o sol nascerá às 06:06 e se porá às 18:13. A lua nova marcará presença, nascendo às 06:22 e se pondo às 19:04. Este fenômeno lunar pode influenciar as marés e ser um espetáculo para os entusiastas da astronomia.