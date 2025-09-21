Previsão do tempo para Curitiba nesta segunda-feira (22)

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A previsão do tempo em Curitiba para esta segunda-feira, 22 de setembro de 2025, indica um dia chuvoso e com temperaturas amenas. Os curitibanos devem se preparar para enfrentar chuvas intensas e rajadas de vento ao longo do dia.

De acordo com os dados meteorológicos, há uma probabilidade de 75% de chuva durante o período diurno, com acumulado previsto de aproximadamente 19 milímetros. O clima em Curitiba estará instável, com possibilidade de trovoadas, estimada em 30% de chance.

A temperatura máxima não deve ultrapassar os 21°C, enquanto a mínima ficará em torno de 8°C. A sensação térmica, no entanto, poderá chegar a 24°C no pico do dia, devido à alta umidade relativa do ar, que atingirá 84%.

Os ventos serão um fator importante nesta segunda-feira. Espera-se que soprem do oeste-noroeste com velocidade média de 27 km/h, podendo atingir rajadas de até 48 km/h. O céu permanecerá encoberto durante todo o dia, com 100% de cobertura de nuvens.

Para os que planejam atividades ao ar livre, é recomendado ficar atento ao índice UV, que estará em 3, considerado moderado. Apesar disso, a chuva e a nebulosidade devem diminuir os riscos de exposição solar excessiva.

À noite, o tempo em Curitiba deve melhorar significativamente. A previsão indica céu claro, com apenas 58% de cobertura de nuvens e uma queda na probabilidade de chuva para apenas 5%. Os ventos diminuirão, soprando do sul a 11 km/h, com rajadas de até 23 km/h.

O nascer do sol está previsto para as 06:06 e o pôr do sol para as 18:13, horário local. A lua nova marcará presença no céu noturno, proporcionando condições ideais para observação astronômica, caso as nuvens se dissipem completamente.