Previsão do tempo para Colombo nesta quinta-feira (18)

A previsão do tempo em Colombo para esta quinta-feira, 18 de setembro de 2025, indica um dia agradável com sol entre nuvens e temperaturas amenas. O céu parcialmente ensolarado durante o dia dará lugar a uma noite nublada, segundo os meteorologistas.

As temperaturas oscilarão entre 11°C e 22°C, com sensação térmica máxima chegando aos 25°C. A umidade relativa do ar ficará em torno de 66% durante o dia, subindo para 92% à noite, o que pode causar uma sensação de abafamento.

Apesar da nebulosidade, as chances de chuva são baixas. A probabilidade de precipitação é de apenas 5% durante o dia, aumentando ligeiramente para 10% no período noturno. O índice de radiação ultravioleta (UV) atingirá o nível 8, considerado muito alto, recomendando-se o uso de protetor solar para quem for se expor ao sol.

Os ventos soprarão do leste durante o dia, com velocidade média de 11 km/h e rajadas podendo chegar a 18 km/h. À noite, a direção do vento mudará levemente para leste-nordeste, mantendo velocidades similares.

Para os observadores do céu, o nascer do sol está previsto para as 06:10 e o pôr do sol para as 18:11. A lua estará na fase minguante, com seu nascer às 04:15 e ocaso às 15:25.