Previsão do tempo para Curitiba nesta quinta-feira (18)

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A previsão do tempo em Curitiba para esta quinta-feira, 18 de setembro de 2025, indica um dia de sol entre nuvens e temperaturas amenas. O clima na capital paranaense será marcado por variações ao longo do dia, com períodos de céu parcialmente nublado e baixa probabilidade de chuva.

Durante o dia, a temperatura máxima deve atingir os 22°C, com sensação térmica de até 25°C. Já a mínima prevista é de 12°C, ocorrendo provavelmente nas primeiras horas da manhã. A umidade relativa do ar ficará em torno de 63%, proporcionando um ambiente confortável para os curitibanos.

O Instituto de Meteorologia informa que a probabilidade de chuva para esta quinta-feira é de apenas 5%, com ventos soprando do leste a uma velocidade média de 11 km/h, podendo atingir rajadas de até 19 km/h. O índice de radiação ultravioleta (UV) será elevado, chegando a 8, o que requer cuidados com a exposição ao sol.

Para a noite, espera-se um aumento na nebulosidade, com o céu ficando completamente nublado. A umidade relativa do ar deve subir para 90%, e a probabilidade de chuva aumenta ligeiramente para 10%. Os ventos mudarão para a direção leste-nordeste, mantendo velocidades semelhantes às do período diurno.