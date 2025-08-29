Previsão do tempo para Colombo neste sábado (30)

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A previsão do tempo em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), para este sábado (30) indica um dia com chuva leve e temperaturas amenas. Os moradores da RMC devem se preparar para um clima úmido e nublado ao longo do dia.

De acordo com os dados meteorológicos, a temperatura máxima prevista para Colombo neste sábado é de 20°C, enquanto a mínima deve ficar em torno de 12°C. No entanto, a sensação térmica pode variar um pouco, chegando a 25°C no ponto mais quente do dia e caindo para 11°C durante a madrugada.

A probabilidade de chuva é de 20% ao longo do dia, com precipitação estimada em 0,6 milímetros. O céu permanecerá encoberto, com 100% de cobertura de nuvens, o que contribui para a sensação de um dia mais fresco. A umidade relativa do ar será elevada, atingindo 79% durante o dia e chegando a 96% à noite.

Os ventos soprarão do leste, com velocidade média de 11 km/h e rajadas que podem atingir 21 km/h. O índice UV máximo será de 5, considerado moderado, mas ainda assim é recomendável o uso de protetor solar para quem precisar sair de casa.

Para os que planejam atividades ao ar livre, é importante notar que o sol nascerá às 6h30 e se porá por volta das 18h04. À noite, o céu permanecerá nublado, mas sem previsão de chuva significativa.