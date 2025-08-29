Previsão em Curitiba: como fica o tempo neste sábado (30)

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A previsão do tempo em Curitiba para este sábado (30) indica um dia predominantemente nublado com possibilidade de chuva leve. O clima na capital paranaense será marcado por temperaturas amenas e alta umidade relativa do ar.

Durante o dia, a máxima prevista é de 21°C, com sensação térmica podendo chegar a 25°C. Já a mínima não deve passar dos 12°C, com sensação térmica próxima à temperatura real. A umidade relativa do ar ficará em torno de 77% durante o período diurno, aumentando para 95% à noite.

Há uma probabilidade de 20% de ocorrência de chuva, com acumulado previsto de 0,3 mm ao longo do dia. O vento soprará do leste, com velocidade média de 13 km/h e rajadas que podem atingir 23 km/h. O índice de radiação ultravioleta (UV) será moderado, atingindo o nível 4 na escala que vai até 11.

Para os curitibanos que planejam atividades ao ar livre, é recomendável ficar atento às condições do tempo. O céu permanecerá encoberto, com 100% de cobertura de nuvens tanto durante o dia quanto à noite. O nascer do sol está previsto para 6h30, e o pôr do sol ocorrerá por volta das 18h04.

A lua estará em fase de quarto crescente, com o nascer lunar previsto para 10h35. Apesar da baixa probabilidade, há uma chance de 10% de ocorrência de trovoadas ao longo do dia.