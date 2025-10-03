Previsão do tempo para Colombo neste sábado (04/10)

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A previsão do tempo em Colombo para este sábado (04/10) indica um dia predominantemente nublado com chances de chuva. A temperatura máxima prevista é de 25°C, enquanto a mínima deve ficar em torno de 15°C. A sensação térmica pode chegar a 26°C durante o período mais quente do dia.

Durante o dia, o céu estará majoritariamente encoberto, com uma cobertura de nuvens de aproximadamente 78%. Há uma probabilidade de 35% de ocorrência de chuva, com um volume estimado de 0,7 milímetros. Os ventos soprarão do norte-nordeste a uma velocidade média de 13 km/h, podendo atingir rajadas de até 24 km/h.

A umidade relativa do ar permanecerá elevada, em torno de 72%, o que pode contribuir para uma sensação de abafamento. O índice UV atingirá o nível 7, considerado alto, sendo recomendável o uso de proteção solar para quem for se expor ao sol.

À noite, o tempo em Colombo deve apresentar uma leve melhora. A previsão indica céu parcialmente nublado, com redução na cobertura de nuvens para 71%. A probabilidade de chuva cai para 10%, e os ventos diminuem para 8 km/h, vindos do nordeste.

Para os entusiastas da astronomia, o nascer do sol está previsto para as 05:53 da manhã, e o pôr do sol ocorrerá às 18:17. A lua estará em sua fase crescente gibosa, com o nascer da lua previsto para as 15:51.