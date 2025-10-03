Previsão do tempo para Curitiba neste sábado (04/10)

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A previsão do tempo em Curitiba para este sábado (04/10) indica um dia predominantemente nublado com temperaturas amenas. O céu estará parcialmente encoberto durante o dia, com uma cobertura de nuvens de 86%, proporcionando um cenário típico de outono na capital paranaense.

As temperaturas oscilarão entre 16°C na mínima e 25°C na máxima, com sensação térmica chegando a 26°C no pico do dia. A umidade relativa do ar se manterá em torno de 73%, contribuindo para um ambiente confortável aos curitibanos.

Quanto às chances de chuva, há uma probabilidade baixa de apenas 10% durante o dia, com possibilidade de acumulação de 0,3 mm. Os ventos soprarão do norte-nordeste com velocidade média de 13 km/h, podendo atingir rajadas de até 21 km/h.

Para quem planeja atividades ao ar livre, é importante notar que o índice UV estará em 6, considerado moderado. Recomenda-se o uso de protetor solar e óculos de sol para proteção contra os raios ultravioleta.

À noite, o tempo em Curitiba apresentará uma melhora significativa. O céu ficará predominantemente limpo com nuvens periódicas, e a cobertura de nuvens reduzirá para 60%. A temperatura mínima prevista para a noite é de 16°C, com ventos mais brandos de 10 km/h vindos do norte-nordeste.

O nascer do sol está previsto para as 5h53, e o pôr do sol ocorrerá às 18h18, proporcionando um dia com aproximadamente 12 horas e 25 minutos de luz natural. A lua estará em fase crescente gibosa, nascendo às 15h51 do sábado e se pondo às 4h08 da madrugada de domingo.