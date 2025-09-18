Previsão do tempo para Colombo nesta sexta-feira (19)

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A sexta-feira, 19 de setembro de 2025, promete um dia agradável para os moradores de Colombo. A previsão do tempo indica que o céu estará parcialmente nublado, com períodos de sol ao longo do dia. As temperaturas se manterão amenas, com máxima prevista de 26°C e mínima de 13°C.

Durante o dia, a umidade relativa do ar ficará em torno de 54%, proporcionando um clima confortável para os colombenses. O índice UV chegará a 8, considerado alto, por isso é recomendado o uso de protetor solar para quem for se expor ao sol. A probabilidade de chuva é baixa, apenas 10%, com ventos soprando do norte-noroeste a uma velocidade média de 8 km/h.

À noite, o céu permanecerá parcialmente nublado, com a umidade aumentando para 81%. A velocidade do vento diminuirá para 5 km/h, vindo do norte. A chance de precipitação cai para 5%, indicando uma noite tranquila e sem chuvas significativas.

Para os observadores do céu, o nascer do sol está previsto para as 06:09 e o pôr do sol para as 18:11. A lua estará na fase minguante, com o nascer às 04:51 e o pôr às 16:23.