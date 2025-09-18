Previsão do tempo para Curitiba nesta sexta-feira (19)

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A sexta-feira, 19 de setembro de 2025, promete ser um dia agradável para os curitibanos. A previsão do tempo em Curitiba indica que o sol aparecerá entre nuvens, com temperaturas variando entre 13°C e 26°C. O clima em Curitiba se manterá estável, sem grandes alterações em relação aos dias anteriores.

Durante o dia, o céu estará parcialmente ensolarado, com uma cobertura de nuvens de aproximadamente 80%. A umidade relativa do ar ficará em torno de 53%, o que contribui para uma sensação térmica confortável. O índice UV (ultravioleta) será de 8, considerado alto, por isso é recomendável o uso de protetor solar para quem for se expor ao sol.

Quanto às condições do vento, espera-se uma brisa leve vindo do norte-noroeste, com velocidade média de 6 km/h e rajadas que podem chegar a 13 km/h. A probabilidade de chuva é baixa, apenas 10%, sem previsão de acumulação significativa.

Para a noite, o tempo em Curitiba deve ficar mais ameno. O céu ficará predominantemente limpo, com períodos de nuvens esparsas e cobertura de apenas 37%. A umidade relativa do ar aumentará para 75%, e os ventos diminuirão para cerca de 3 km/h, vindos do norte.

Vale ressaltar que o nascer do sol está previsto para as 06:09 (horário local) e o pôr do sol para as 18:12. A lua estará na fase minguante, com o nascer às 04:52 e o pôr às 16:23.