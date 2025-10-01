Previsão do tempo em Colombo nesta quinta-feira (02/10)

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A previsão do tempo em Colombo para esta quinta-feira (02/10) indica um dia chuvoso e com temperaturas amenas. Os moradores da cidade devem se preparar para enfrentar chuvas intermitentes ao longo do dia, com possibilidade de acumulados significativos.

Durante o período diurno, a probabilidade de chuva é de 65%, com previsão de acumulado de aproximadamente 14 milímetros. As temperaturas máximas devem atingir 17°C, mas a sensação térmica será semelhante devido à alta umidade relativa do ar, que chegará a 93%.

O vento soprará do leste com velocidade média de 13 km/h, podendo apresentar rajadas de até 21 km/h. A cobertura de nuvens será total, mantendo o céu encoberto durante todo o dia. O índice UV estará baixo, em torno de 3, mas é sempre recomendável o uso de protetor solar.

Para a noite, a previsão indica uma leve redução na intensidade das chuvas, com probabilidade de 45% de ocorrência de chuva leve. A temperatura mínima prevista é de 15°C, com sensação térmica podendo chegar a 14°C. A umidade relativa do ar permanecerá elevada, atingindo 98%.

Os ventos noturnos manterão a direção leste, com um leve aumento na velocidade para 16 km/h e rajadas de até 27 km/h. A lua estará na fase crescente gibosa, com nascer previsto para as 13h48 (horário local).