Previsão do Tempo

Previsão do tempo em Curitiba nesta quinta-feira (02/10)

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Tai
- Atualizado: 01/10/25 18h09
Imagem mostra uma mulher andando com um guarda-chuva na rua XV, em Curitiba.
Foto: Arquivo/Tribuna do Paraná.

A previsão do tempo em Curitiba para esta quinta-feira, 02 de outubro de 2025, indica um dia chuvoso e com temperaturas amenas na capital paranaense. O clima em Curitiba será marcado por chuvas intermitentes ao longo do dia, com probabilidade de 65% de precipitação durante o período diurno.

A temperatura máxima prevista para hoje é de 18°C, enquanto a mínima não deve ficar abaixo dos 15°C. A sensação térmica acompanhará de perto os termômetros, variando entre 15°C e 18°C ao longo do dia. A umidade relativa do ar permanecerá elevada, chegando a 90% durante o dia e 96% à noite.

Os moradores de Curitiba devem se preparar para um dia nublado, com 100% de cobertura de nuvens tanto durante o dia quanto à noite. O acumulado de chuva previsto para as próximas 24 horas é de aproximadamente 21 milímetros, sendo 13,7 mm durante o dia e 7,5 mm no período noturno.

O vento soprará do leste, com velocidade média de 13 km/h e rajadas que podem chegar a 24 km/h. O índice ultravioleta (UV) máximo será de 3, considerado moderado, mas a exposição prolongada ao sol ainda requer cuidados.

Para quem gosta de observar o céu, o nascer do sol está previsto para as 05h55, e o pôr do sol ocorrerá às 18h17. A lua estará em fase crescente gibosa, com sua aparição no céu curitibano prevista para as 13h48.

