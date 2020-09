O tempo segue firme em Curitiba e região nesta sexta-feira (25). Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), além do sol e céu aberto, as temperaturas seguem mais elevadas.

Na capital, as máximas podem voltar a chegar aos 27º C. Não há previsão de chuva. O mesmo tempo seco também deve predominar no Litoral do Paraná. Vale ressaltar que a falta de chuva não ajuda a melhorar a situação da estiagem que vive o Paraná.

Segundo o Simepar, o centro de um sistema de alta pressão está sobre o mar, na altura do Sul do País. Esse sistema traz estabilidade atmosférica para o estado. Como consequência, o sol aparece e ajuda a esquentar as temperaturas. Em Curitiba, nesta sexta-feira, a previsão é de que as temperaturas variem entre 13º C e 27º C. É um pouco mais quente do que as máximas registradas na quinta-feira (24), que estiveram próximas dos 24º C.

“A massa de ar que se encontra sobre o estado tem valores muito baixos de umidade do ar. Temos localidades onde os valores estão abaixo dos 30% e até mesmo abaixo dos 20%”, explica a meteorologista Ana Beatriz Porto, do Simepar.

Praias

No Leste do estado, região do litoral, os ventos já não trazem umidade do oceano, mas pode ter nevoeiro pela manhã em alguns pontos. Segundo o Simepar, as temperaturas também se elevam nas praias paranaenses nesta sexta. Em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, as máximas previstas são de 26º C, com mínimas de 17º C.