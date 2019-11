A quinta-feira (21), que começa com céu limpo e temperaturas em alta em Curitiba, deve ver uma mudança a partir do começo da tarde. A previsão do Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar) é que a nebulosidade tome conta da capital, trazendo chuva leve com ela.

Mesmo assim, a predominância da massa de ar seco, que está sobre todo a Região Sul do Brasil, faz com que os termômetros sigam em alta, com máxima chegando próxima aos 30ºC, no meio da tarde. A mínima, pela manhã, fica em 16ºC.

Litoral

O clima do litoral deve ser o oposto do de Curitiba. O dia deve começar com clima predominantemente nublado, com alguma chuva, e ao longo do dia a nebulosidade deve se dissipar, com o sol tomando conta e elevando as temperaturas. A máxima deve chegar aos 28ºC, ao longo da tarde, com a mínima ficando em 21ºC, pela manhã.

Interior

Com o deslocamento de um sistema de alta pressão pelo Paraguai, alguma condição favorável para chuvas pode se formar nas áreas mais a oeste do Paraná. Assim, as regiões Norte, Noroeste e Oeste podem ter chuva ocasional, porém de fraca intensidade. Os Campos Gerais também serão afetados pela umidade concentrada na região leste, e alguma chuva deve cair na área. Quem deve ter tempo predominantemente seco é o Sudoeste do estado. A máxima chega a 35ºC em Foz do iguaçu, Umuarama e Paranavaí. Mínima de 15ºC em Guarapuava.