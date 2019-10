De olho no tempo!

A sexta-feira (18) deve ser marcada por pancadas de chuva em Curitiba. A chuva alcança o estado do Paraná, principalmente na região leste e da divisa com Santa Catarina. Entretanto, não há previsão de tempestades. Na capital, o dia começou com 16°C e a temperatura máxima deve alcançar 26°C à tarde.

+Leia mais! Adolescente desaparecido é encontrado morto em Curitiba

A primeira pancada de chuva deve chegar a Curitiba por volta de 15h e deve continuar até o fim da noite. No sábado (19) as pancadas devem continuar de manhã e depois voltando no meio da tarde.

No Norte do estado, também há previsão de pancadas de chuva, mas para o fim da tarde. Em Londrina, a sexta começou com 17°C, mas os termômetros devem subir bastante. A temperatura máxima prevista é de 34°C.

No Oeste, a chuva está prevista para o meio da tarde e começo da noite. Em Cascavel, a temperatura fica entre 17°C e 32°C.

Nos Campo Gerais, a chuva também chega no fim da tarde. O dia começa com 16°C e deve alcançar os 28°C. Mesmo cenário do litoral, onde o dia começou com 18°C e deve chegar a 27°C em Matinhos.