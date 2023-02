A instabilidade atmosférica segue presente em Curitiba e região nesta sexta-feira (24). Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a umidade vinda do Norte do Brasil favorece as chuvas. Um grande volume é esperado em várias áreas e também ventos fortes.

Em Curitiba, pode chover a qualquer hora do dia nesta sexta. Mas, segundo o Simepar, isso não impede que as temperaturas se elevem um pouco. De acordo com a previsão, a variação térmica deve ficar entre 18º C e 25º C. As rajadas de vento, conforme a previsão, podem chegar a 45 km/hora na capital.

LEIA TAMBÉM:

>> Rede fast food é despejada de shopping de Curitiba por não pagar aluguel

>> Fala de Bruna Griphao no BBB 23 enfurece biomédicos do Paraná

A sexta-feira também será de instabilidade em diversas áreas do Paraná. Segundo o Simepar, a instabilidade já deve estar presente durante a madrugada entre as regiões Oeste, Sudoeste e Noroeste.

“No decorrer do dia, a instabilidade avança para as demais regiões, com pancadas de chuvas acompanhadas de descargas elétricas. Segue elevado o risco para temporais localizados no Estado”, informa o instituto.

Litoral

A chuva também estará presente nas praias do Paraná nesta sexta-feira. Segundo a previsão, pode chover a qualquer hora do dia e o calor também marca o dia.

Em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, os termômetros devem marcar temperaturas entre 19º C e 26º C.

Veja que incrível