O tempo em Curitiba e região deve ter aberturas de sol nesta quinta-feira (23), mas o risco de pancadas de chuva isoladas segue presente. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), predomina sobre o Paraná uma massa de ar bastante aquecida e com altos índices de umidade, o que favorece o desenvolvimento de áreas de instabilidade.

Em Curitiba, nesta quinta, as temperaturas devem variar entre 18º C e 23º C. Ainda conforme a previsão do Simepar, as temperaturas seguem aumentando até o fim de semana. No sábado (25), por exemplo, a máxima prevista é de 26º C.

LEIA TAMBÉM:

>> Pastelaria Brasileira reabre e clientes aprovam reforma. Veja como ficou!

>> Pai e mãe são indiciados por matar o próprio filho de apenas um ano na RMC

Nas demais regiões do Estado, também há possibilidade de chuvas. Segundo o Simepar, “um sistema de baixa pressão sobre o Paraguai também contribui para formação de instabilidades, tanto que entre o Oeste e o Noroeste há possibilidade de chuvas já durante a manhã”.

O instituto também alerta para o risco de tempestades com raios em boa parte do Paraná. Ventos que chegam ao Paraná, vindos do Norte do Brasil, também contribuem para isso.

Litoral

Nas praias paranaenses, a instabilidade atmosférica estará presente nesta quinta-feira. Assim como em Curitiba, o sol deve aparecer em vários momentos, mas há risco de temporais isolados.

Segundo o Simepar, a variação térmica no Litoral deve ficar entre 21º C e 25º C.

Veja que incrível